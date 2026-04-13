Casemiro marca, mas Manchester United perde em casa do Leeds pelo Inglês

O Manchester United perdeu a chance de abrir vantagem na terceira posição do Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira, os Diabos Vermelhos perderam em casa para o Leeds United, por 2 a 1, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. Casemiro marcou para os mandantes, mas Okafor fez os dois gols dos visitantes no Old Trafford.

E a tabela?

Apesar de perder, o Manchester United segue na terceira posição, com 55 pontos - três a mais que o Liverpool, quinto colocado. Já o Leeds se afastou da zona de rebaixamento, chegando ao 15º lugar, com 36 pontos - seis a mais que o Tottenham, primeiro time no Z3.

📝RESUMO DO JOGO

🔴 MANCHESTER UNITED 1 x 2 LEEDS UNITED ⚪

🏆 Competição: Campeonato Inglês | 32ª rodada

🏟️ Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

📅 Data: 13 de abril de 2025 (segunda-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽ Noah Okafor, aos 05' do 1ºT (Leeds)

⚽ Noah Okafor, aos 29' do 1ºT (Leeds)

⚽ Casemiro, aos 24' do 2ºT (Manchester)

Expulsão

🟥 Lisandro Martínez, aos 11' do 2ºT (Manchester)

Como foi o jogo?

Apesar de jogar fora de casa, o Leeds United se impôs desde o primeiro minuto da etapa inicial. Aos cinco minutos, os visitantes abriram o placar: após finalização de Calwert-Lewin, Lemmens espalmou para o meio da área e Okafor aproveitou o rebote para bater forte e balançar as redes. A pressão continuou e, aos 29, o Leeds marcou o segundo. Após bate e rebate na área, Okafor finalizou de fora da área e deixou a equipe confortável para o intervalo.

O segundo tempo começou ruim para o Manchester United. Aos 11 minutos, o zagueiro Lisandro Martínez puxou o cabelo de Calwert-Lewin e, após análise do VAR, deixou os Red Devils com um jogador a menos. Porém, mesmo com a inferioridade numérica, a equipe foi para cima. Aos 24, Bruno Fernandes cobrou escanteio, Casemiro venceu a marcação e cabeceou para diminuir a vantagem. Na reta final, o Manchester United pressionou bastante, mas parou em uma grande atuação de Darlow, que garantiu a vitória do Leeds.

Próximos jogos

Manchester United

Chelsea x Manchester United | 33ª rodada do Camp. Inglês

Data e hora: 18/04 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres

Leeds United

Leeds United x Wolverhampton Wanderers | 33ª rodada do Camp. Inglês

Data e hora: 18/04 (sábado), às 11h (de Brasília)

Local: Elland Road, em Leeds.

Outras ligas europeias

Espanhol

Pela 31ª rodada de La Liga, o Levante recebeu o Getafe e venceu por 1 a 0, com gol de Escrihuela. Assim, os mandantes chegaram aos 27 pontos e saíram da lanterna, ocupando a 19ª posição. Já o Getafe segue em oitavo, com 42.

Italiano

Já na Itália, Fiorentina e Lazio se enfrentaram pela 32ª rodada da Serie A. A equipe de Florença jogou em casa e venceu por 1 a 0, com gol de Gosens. Assim, eles se afastaram da zona, chegando aos 35 pontos, agora na 15ª posição. Do outro lado, a equipe de Roma ficou em nono, com 44.

Português

Em Portugal, o Tondela empatou em 2 a 2 com o Gil Vicente, no Estádio João Cardoso, pela 29ª rodada do campeonato. Assim, o Tondela segue na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição, com 21 pontos. Já o Gil Vicente subiu para sexto, com 46.

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