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Campeonato Inglês: veja onde assistir aos jogos da última rodada

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Foto: GLYN KIRK / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 23/05/2026 às 20:00

O Campeonato Inglês chega ao fim neste domingo, com os dez jogos da última rodada da Premier League. Com disputa por vagas europeias e definições na parte de baixo da tabela, veja onde assistir a cada um dos confrontos da rodada final.

Como de costume na última rodada dos campeonatos pelo mundo, todos os jogos acontecem no mesmo dia e horário. Portanto, neste domingo, todos os times do Campeonato Inglês entram em campo às 12h (de Brasília).

Veja onde assistir aos jogos:

Brighton x Manchester United

Local: American Express Stadium
Onde assistir: Disney+ (streaming)

Burnley x Wolves

Local: Turf Moor
Onde assistir: Disney+ (streaming)

Crystal Palace x Arsenal

Local: Selhurst Park
Onde assistir: Disney+ (streaming)

Fulham x Newcastle

Local: Craven Cottage
Onde assistir: Disney+ (streaming)

Liverpool x Brentford

Local: Anfield
Onde assistir: XSports (TV fechada)

Manchester City x Aston Villa

Local: Etihad Stadium
Onde assistir: Disney+ (streaming)

Nottingham Forest x Bournemouth

Local: City Ground
Onde assistir: Disney+ (streaming)

Sunderland x Chelsea

Local: Stadium of Light
Onde assistir: Disney+ (streaming)

Tottenham x Everton

Local: Tottenham Hotspur Stadium
Onde assistir: Disney+ (streaming)

West Ham x Leeds

Local: London Stadium
Onde assistir: Disney+ (streaming)

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