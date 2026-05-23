Campeonato Inglês: veja onde assistir aos jogos da última rodada

O Campeonato Inglês chega ao fim neste domingo, com os dez jogos da última rodada da Premier League. Com disputa por vagas europeias e definições na parte de baixo da tabela, veja onde assistir a cada um dos confrontos da rodada final.

Como de costume na última rodada dos campeonatos pelo mundo, todos os jogos acontecem no mesmo dia e horário. Portanto, neste domingo, todos os times do Campeonato Inglês entram em campo às 12h (de Brasília).

🏆 ARSENAL ARE CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/l5GrveCpZg — Premier League (@premierleague) May 19, 2026

Veja onde assistir aos jogos:

Brighton x Manchester United

Local: American Express Stadium

Onde assistir: Disney+ (streaming)

Burnley x Wolves

Local: Turf Moor

Onde assistir: Disney+ (streaming)

Crystal Palace x Arsenal

Local: Selhurst Park

Onde assistir: Disney+ (streaming)

Fulham x Newcastle

Local: Craven Cottage

Onde assistir: Disney+ (streaming)

Liverpool x Brentford

Local: Anfield

Onde assistir: XSports (TV fechada)

Manchester City x Aston Villa

Local: Etihad Stadium

Onde assistir: Disney+ (streaming)

Nottingham Forest x Bournemouth

Local: City Ground

Onde assistir: Disney+ (streaming)

Sunderland x Chelsea

Local: Stadium of Light

Onde assistir: Disney+ (streaming)

Tottenham x Everton

Local: Tottenham Hotspur Stadium

Onde assistir: Disney+ (streaming)

West Ham x Leeds

Local: London Stadium

Onde assistir: Disney+ (streaming)

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