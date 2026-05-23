Campeonato Inglês: veja onde assistir aos jogos da última rodada

O Campeonato Inglês chega ao fim neste domingo, com os dez jogos da última rodada da Premier League. Com disputa por vagas europeias e definições na parte de baixo da tabela, veja onde assistir a cada um dos confrontos da rodada final.
Como de costume na última rodada dos campeonatos pelo mundo, todos os jogos acontecem no mesmo dia e horário. Portanto, neste domingo, todos os times do Campeonato Inglês entram em campo às 12h (de Brasília).
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— Premier League (@premierleague) May 19, 2026
Veja onde assistir aos jogos:
Brighton x Manchester United
Local: American Express Stadium
Onde assistir: Disney+ (streaming)
Burnley x Wolves
Local: Turf Moor
Onde assistir: Disney+ (streaming)
Crystal Palace x Arsenal
Local: Selhurst Park
Onde assistir: Disney+ (streaming)
Fulham x Newcastle
Local: Craven Cottage
Onde assistir: Disney+ (streaming)
Liverpool x Brentford
Local: Anfield
Onde assistir: XSports (TV fechada)
Manchester City x Aston Villa
Local: Etihad Stadium
Onde assistir: Disney+ (streaming)
Nottingham Forest x Bournemouth
Local: City Ground
Onde assistir: Disney+ (streaming)
Sunderland x Chelsea
Local: Stadium of Light
Onde assistir: Disney+ (streaming)
Tottenham x Everton
Local: Tottenham Hotspur Stadium
Onde assistir: Disney+ (streaming)
West Ham x Leeds
Local: London Stadium
Onde assistir: Disney+ (streaming)
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