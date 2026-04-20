Brighton x Chelsea pelo Inglês: veja prováveis escalações, arbitragem e onde assistir

O Chelsea visita o Brighton na tarde desta terça-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, a partir das 16h (de Brasília), no Falmer Stadium, em Brighton e Hove, na Inglaterra.
Brighton x Chelsea: onde assistir ao vivo?
TV: Disney+.
Como chegam as equipes?
O Brighton chega para a partida em uma sequência positiva de quatro jogos sem derrota, são três vitórias e um empate. O clube da casa está em nono lugar na tabela, com 47 pontos. Já o Chelsea chega após duas derrotas seguidas para os times de Manchester, City e United, no Campeonato Inglês. O clube de Londres é o sexto, com 48 pontos.
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Prováveis escalações
🔵⚪ Brighton
Verbruggen; Wieffer, van Hecke, Boscagli e Kadioglu; Minteh, Gross e Ayari; Gomez, Hinshelwood e Welbeck.
Técnico: Fabian Hürzeler.
🔵⚪ Chelsea
Sanchez; Gusto, Fofana, Hato e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Cole Palmer; Pedro Neto, Garnacho e Liam Delap.
Técnico: Liam Rosenior.
Arbitragem
Árbitro: Craig Pawson (ING)
Ficha técnica
🔵⚪ Brighton x Chelsea 🔵⚪
Competição: Campeonato Inglês (34ª rodada)
Data e horário: 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 16h (de Brasília)
Local: Falmer Stadium, Brighton e Hove (ING)
Transmissão: Disney+
Monday session. ✅@BingXOfficial | #TrainingInsider pic.twitter.com/FQn30JxxNx
— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 20, 2026