Brighton x Chelsea pelo Inglês: veja prováveis escalações, arbitragem e onde assistir

O Chelsea visita o Brighton na tarde desta terça-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, a partir das 16h (de Brasília), no Falmer Stadium, em Brighton e Hove, na Inglaterra.

Brighton x Chelsea: onde assistir ao vivo?

TV: Disney+.

Como chegam as equipes?

O Brighton chega para a partida em uma sequência positiva de quatro jogos sem derrota, são três vitórias e um empate. O clube da casa está em nono lugar na tabela, com 47 pontos. Já o Chelsea chega após duas derrotas seguidas para os times de Manchester, City e United, no Campeonato Inglês. O clube de Londres é o sexto, com 48 pontos.

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Prováveis escalações

🔵⚪ Brighton

Verbruggen; Wieffer, van Hecke, Boscagli e Kadioglu; Minteh, Gross e Ayari; Gomez, Hinshelwood e Welbeck.

Técnico: Fabian Hürzeler.

🔵⚪ Chelsea

Sanchez; Gusto, Fofana, Hato e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Cole Palmer; Pedro Neto, Garnacho e Liam Delap.

Técnico: Liam Rosenior.

Arbitragem

Árbitro: Craig Pawson (ING)

Ficha técnica

🔵⚪ Brighton x Chelsea 🔵⚪

Competição: Campeonato Inglês (34ª rodada)

Data e horário: 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Falmer Stadium, Brighton e Hove (ING)

Transmissão: Disney+