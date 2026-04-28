Brighton vai construir um novo estádio para sua equipe feminina

O Brighton anunciou, nesta terça-feira, que vai construir um estádio com capacidade para 10.000 espectadores, dedicado inteiramente aos jogos de sua equipe feminina, uma iniciativa altamente incomum e, talvez, até mesmo inédita na Europa, segundo o clube do sul da Inglaterra.

As 'Seagulls' esperam inaugurar a nova arena "o mais tardar na temporada 2030-2031", sujeito à obtenção das licenças de planejamento urbanístico necessárias.

O estádio será construído ao lado do Amex Stadium, casa da equipe masculina, e as duas arenas serão inclusive conectadas por uma passarela.

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Trata-se do "primeiro estádio construído especificamente para uma equipe feminina no Reino Unido e na Europa" e "um dos apenas três estádios desse tipo no mundo", de acordo com um comunicado do clube.

Nos Estados Unidos, o Kansas City Current atua no CPKC Stadium desde 2024. A nova franquia norte-americana, Denver Summit, por sua vez, prevê inaugurar um novo estádio em 2028.

O Brighton feminino, que ocupa atualmente a sexta posição na classificação do campeonato inglês, disputa a maioria de suas partidas no Broadfield Stadium, em Crawley, localizado a cerca de 30 quilômetros de Brighton.

Várias equipes femininas têm migrado para os estádios de suas respectivas equipes masculinas, como é o caso de Arsenal, Chelsea e Aston Villa.

*Por AFP