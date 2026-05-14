Brasileiros disputam prêmio de melhor jogador do Campeonato Inglês

Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Igor Thiago, do Brentford, integram o grupo de candidatos ao prêmio de melhor jogador da temporada da Premier League, anunciado nesta quinta-feira. Ambos também estão na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

Com o Arsenal na briga pelo título inglês, Gabriel Magalhães conta com três gols e quatro assistências nesta temporada. Em alta, o zagueiro venceu mais da metade das divididas e acertou 88% dos passes.

Já Igor Thiago ocupa a vice-artilharia do Inglês, atrás apenas de Erling Haaland do Manchester City. Com 22 gols, ele é o primeiro brasileiro da história a marcar mais de 16 vezes em uma temporada de Premier League.

O brasileiros disputarão o prêmio com David Raya e Declan Rice, do Arsenal, Antoine Semenyo e Erling Haaland, do Manchester City, Bruno Fernandes, do Manchester United, e Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest.

Incluídos na pré-lista de Ancelotti para o Mundial, ambos vivem a expectativa pela convocação. A relação final será divulgada pelo técnico italiano nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro.

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