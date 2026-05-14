Aston Villa x Liverpool pelo Inglês: veja prováveis escalações e onde assistir

Buscando confirmar vaga na Liga dos Campeões, Aston Villa e Liverpool se enfrentam nesta sexta, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será realizado no Villa Park, em Birmingham, a partir das 16h (de Brasília).
Next up: On our travels for the final time this season as we head to Villa Park on Friday night 👊 @UPS pic.twitter.com/nD24vjjWMG
— Liverpool FC (@LFC) May 11, 2026
Onde assistir Aston Villa x Liverpool?
TV: ESPN
Streaming: Disney+
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Posições na tabela
O Liverpool ocupa a quarta colocação do Inglês, com 59 pontos somados. Com a mesma pontuação, Aston Villa está na quinta posição, atrás por ter menor saldo de gols.
Prováveis escalações
🔵🔴Aston Villa
Emiliano Martínez; Cash, Konsa, Mings e Maatsen; Lindelof e Ross Barkley; McGinn, Tielemans e Rogers; Ollie Watkins.
Técnico: Unai Emery
🔴⚪Liverpool
Mamardashvili; Curtis Jones, Joe Gomez, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Frimpong, Szoboszlai e Ngumoha; Gakpo.
Técnico: Arne Slot
Arbitragem de Aston Villa x Liverpool
- Árbitro: Chris Kavanagh (ING)
Ficha Técnica
🔵🔴Aston Villa x Liverpool🔴⚪
Competição: Campeonato Inglês - 37ª rodada
Data e horário: Sexta, 15 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Villa Park, em Birmingham (ING)
Próximas partidas
Aston Villa
Jogo: Freiburg x Aston Villa
Competição: Liga Europa - Final
Data e horário: Quarta, 20 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Beşiktaş Park, em Istambul (TUR)
Liverpool
Jogo: Liverpool x Brentford
Competição: Campeonato Inglês - Última rodada
Data e horário: Domingo, 24 de maio de 2026, às 12h (de Brasília)
Local: Anfield, em Liverpool (ING)