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Aston Villa x Liverpool pelo Inglês: veja prováveis escalações e onde assistir

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Foto por PETER POWELL / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 14/05/2026 às 20:00

Buscando confirmar vaga na Liga dos Campeões, Aston Villa e Liverpool se enfrentam nesta sexta, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será realizado no Villa Park, em Birmingham, a partir das 16h (de Brasília).

Onde assistir Aston Villa x Liverpool?

TV: ESPN
Streaming: Disney+

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Posições na tabela

O Liverpool ocupa a quarta colocação do Inglês, com 59 pontos somados. Com a mesma pontuação, Aston Villa está na quinta posição, atrás por ter menor saldo de gols.

Prováveis escalações

🔵🔴Aston Villa

Emiliano Martínez; Cash, Konsa, Mings e Maatsen; Lindelof e Ross Barkley; McGinn, Tielemans e Rogers; Ollie Watkins.
Técnico: Unai Emery

🔴⚪Liverpool

Mamardashvili; Curtis Jones, Joe Gomez, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Frimpong, Szoboszlai e Ngumoha; Gakpo.
Técnico: Arne Slot

Arbitragem de Aston Villa x Liverpool

  • Árbitro: Chris Kavanagh (ING)

Ficha Técnica
🔵🔴Aston Villa x Liverpool🔴⚪

Competição: Campeonato Inglês - 37ª rodada
Data e horário: Sexta, 15 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Villa Park, em Birmingham (ING)

Próximas partidas

Aston Villa

Jogo: Freiburg x Aston Villa
Competição: Liga Europa - Final
Data e horário: Quarta, 20 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Beşiktaş Park, em Istambul (TUR)

Liverpool

Jogo: Liverpool x Brentford
Competição: Campeonato Inglês - Última rodada
Data e horário: Domingo, 24 de maio de 2026, às 12h (de Brasília)
Local: Anfield, em Liverpool (ING)

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