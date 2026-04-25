Arsenal vence o Newcastle e retoma a liderança do Inglês

O Arsenal está de volta à liderança do Campeonato Inglês. Neste sábado, os Gunners venceram o Newcastle por 1 a 0, no Emirates Stadium, em partida válida pela 34ª rodada. Eberechi Eze foi o autor do gol da vitória.
Situação da tabela
Com o resultado, o Arsenal assume a liderança provisória da Premier League, com 73 pontos. O segundo colocado, Manchester City, tem 70 pontos com uma partida a menos. O City volta a campo pelo Inglês no dia 4 de maio (segunda-feira), contra o Everton, fora de casa.
O Newcastle, por sua vez, ocupa a 14ª posição, com 42 pontos somados.
Resumo do jogo
ARSENAL 1 x 0 NEWCASTLE ⚫
Competição: Campeonato Inglês | 34ª rodada
Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
Horário: 13h30 (de Brasília)
Gols
- Eberechi Eze, aos 9' do 1ºT (Arsenal)
Como foi o jogo?
O Arsenal abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo. Em cobrança curta de escanteio, Havertz achou Eze, que na entrada da área acertou um lindo chute de primeira para inaugurar o marcador.
No segundo tempo, o Arsenal seguiu no ataque, mas sem sucesso nas ações. Já o Newcastle tentou jogar no contra-ataque, mas não chegou com perigo ao gol de David Raya.
Próximos jogos
Arsenal
- Atlético de Madrid x Arsenal | Liga dos Campeões - Semifinal (Ida)
- Data e local: 29/04 (quarta-feira), às 16h (de Brasília)
- Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madrid (ESP)
Newcastle
- Newcastle x Brighton | Campeonato Inglês (35ª rodada)
- Data e local: 02/05 (sábado), às 11h (de Brasília)
- Local: St. James Park, em Newcastle (ING)
Outros resultados do Campeonato Inglês neste sábado:
- Fulham 1 x 0 Aston Villa;
- Liverpool 3 x 1 Crystal Palace;
- West Ham 2 x 1 Everton;
- Wolves 0 x 1 Tottenham;