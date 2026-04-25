Arsenal vence o Newcastle e retoma a liderança do Inglês

Publicado 25/04/2026 às 15:36

O Arsenal está de volta à liderança do Campeonato Inglês. Neste sábado, os Gunners venceram o Newcastle por 1 a 0, no Emirates Stadium, em partida válida pela 34ª rodada. Eberechi Eze foi o autor do gol da vitória.

Situação da tabela

Com o resultado, o Arsenal assume a liderança provisória da Premier League, com 73 pontos. O segundo colocado, Manchester City, tem 70 pontos com uma partida a menos. O City volta a campo pelo Inglês no dia 4 de maio (segunda-feira), contra o Everton, fora de casa.

O Newcastle, por sua vez, ocupa a 14ª posição, com 42 pontos somados.

📋 Resumo do jogo

🔴⚪ ARSENAL 1 x 0 NEWCASTLE ⚪

🏆 Competição: Campeonato Inglês | 34ª rodada
🏟️ Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Eberechi Eze, aos 9' do 1ºT (Arsenal)

Como foi o jogo?

O Arsenal abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo. Em cobrança curta de escanteio, Havertz achou Eze, que na entrada da área acertou um lindo chute de primeira para inaugurar o marcador.

No segundo tempo, o Arsenal seguiu no ataque, mas sem sucesso nas ações. Já o Newcastle tentou jogar no contra-ataque, mas não chegou com perigo ao gol de David Raya.

Próximos jogos

🔴 Arsenal

  • Atlético de Madrid x Arsenal | Liga dos Campeões - Semifinal (Ida)
  • Data e local: 29/04 (quarta-feira), às 16h (de Brasília)
  • Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madrid (ESP)

⚪ Newcastle

  • Newcastle x Brighton | Campeonato Inglês (35ª rodada)
  • Data e local: 02/05 (sábado), às 11h (de Brasília)
  • Local: St. James Park, em Newcastle (ING)

Outros resultados do Campeonato Inglês neste sábado:

  • Fulham 1 x 0 Aston Villa;
  • Liverpool 3 x 1 Crystal Palace;
  • West Ham 2 x 1 Everton;
  • Wolves 0 x 1 Tottenham;

Conteúdo Patrocinado