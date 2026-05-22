André, ex-Fluminense, renova com time da segunda divisão inglesa

André, ex-Fluminense, renovou com o Wolverhampton na manhã desta sexta-feira. O volante de 24 anos chegou ao time inglês em 2024 e estendeu o vínculo até 2030, com opção de renovação de mais um ano.
André se consolidou como titular nos Wolves e esteve em campo em quase todos os jogos da equipe na temporada. Porém, o desempenho do clube no Campeonato Inglês foi negativo e causou a queda para a segunda divisão do país. Portanto, o ex-selecionado da Seleção Brasileira não estará na divisão de elite da próxima temporada.
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Apesar do resultado negativo do time, a torcida se mostrou a favor da renovação. "Pelo amor de Deus. Eu sempre pensei que ele (André) estava decepcionado conosco. Essa é uma ótima notícia", escreveu um torcedor.
A comissão técnica do clube também se mostrou contente com a renovação. O treinador Rob Edwards falou sobre seu apreço pelo brasileiro.
"O André é um ótimo rapaz e incrivelmente profissional – é um sonho trabalhar com ele. Ele se tornou um líder e continuará a ser, quanto mais tempo passar no clube. Este é um grande passo para ele, porque terá experiência na Inglaterra e saberá o quão importante é para nós", disse o inglês de 42 anos.
Desde sua chegada, André atuou por 74 jogos e marcou um único gol com a camisa dos Wolves.
Ready to write himself into our history ✍️🇧🇷 #Andre2030 pic.twitter.com/Ytz9ZLL44n
— Wolves (@Wolves) May 22, 2026