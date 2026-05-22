André, ex-Fluminense, renova com time da segunda divisão inglesa

André, ex-Fluminense, renovou com o Wolverhampton na manhã desta sexta-feira. O volante de 24 anos chegou ao time inglês em 2024 e estendeu o vínculo até 2030, com opção de renovação de mais um ano.

André se consolidou como titular nos Wolves e esteve em campo em quase todos os jogos da equipe na temporada. Porém, o desempenho do clube no Campeonato Inglês foi negativo e causou a queda para a segunda divisão do país. Portanto, o ex-selecionado da Seleção Brasileira não estará na divisão de elite da próxima temporada.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Apesar do resultado negativo do time, a torcida se mostrou a favor da renovação. "Pelo amor de Deus. Eu sempre pensei que ele (André) estava decepcionado conosco. Essa é uma ótima notícia", escreveu um torcedor.

A comissão técnica do clube também se mostrou contente com a renovação. O treinador Rob Edwards falou sobre seu apreço pelo brasileiro.

"O André é um ótimo rapaz e incrivelmente profissional – é um sonho trabalhar com ele. Ele se tornou um líder e continuará a ser, quanto mais tempo passar no clube. Este é um grande passo para ele, porque terá experiência na Inglaterra e saberá o quão importante é para nós", disse o inglês de 42 anos.

Desde sua chegada, André atuou por 74 jogos e marcou um único gol com a camisa dos Wolves.