Liverpool vence clássico contra o Everton e avança na Copa da Inglaterra

O Liverpool está classificado para a próxima fase da Copa da Inglaterra. Neste domingo, os Reds derrotaram o rival Everton em Anfield, pela terceira fase do torneio, e saíram com a vitória pelo placar de 1 a 0. O gol foi marcado pelo jovem meio-campista Curtis Jones, em bela finalização de fora da área.

Com o triunfo no Merseyside Derby, como é popularmente chamado o clássico, a equipe comandada pelo técnico Jurgen Klopp está com a vaga garantida na quarta fase da competição. O time de Carlo Ancelotti, por sua vez, está eliminado e fora da briga pelo título.

Agora, ambos os times entram em campo no próximo sábado (11), pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. Às 12h (de Brasília), o Everton recebe o Brighton. Um pouco mais tarde, às 14h30, o Liverpool faz outro clássico, dessa vez contra o Tottenham.

O jogo – Jogando com uma equipe alternativa, o Liverpool encontrou dificuldades na primeira etapa. Nos primeiros 11 minutos, o goleiro Adrián teve que se esticar para salvar os Reds em duas oportunidades, em chute de Calvert-Lewin e cabeceio de Holgate.

Aos 26 minutos, o arqueiro dos donos da casa foi exigido novamente, dessa vez em finalização do brasileiro Richarlison. Aos 40, os Reds levaram a primeira grande ameaça à meta do Everton. Origi recebeu na área, passou pelos marcadores e bateu cruzado, parando em boa defesa de Pickford.

O gol só saiu aos 25 minutos do segundo tempo. Curtis Jones tabelou com Origi na entrada da área, arriscou a finalização de longe e acertou o ângulo esquerdo de Pickford em belo chute, garantindo o triunfo e a classificação dos mandantes.

Confira todos os resultados deste domingo pela Copa da Inglaterra:

Chelsea 2 x 0 Nottingham Forest

Bristol Rovers 2 x 2 Coventry

Burton 2 x 4 Northampton

Charlton 0 x 1 West Bromwich

Crewe 1 x 3 Barnsley

Crystal Palace 0 x 1 Derby County

Middlesbrough 1 x 1 Tottenham

QPR 5 x 1 Swansea

Sheffield United 2 x 1 AFC Fylde

Liverpool 1 x 0 Everton

15h16 Gillingham – West Ham