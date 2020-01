Guarani-PAR bate San José-BOL e confirma duelo contra Corinthians na Libertadores

O primeiro adversário do Corinthians na fase prévia da Libertadores está definido. O Guaraní, do Paraguai, derrotou o San José, da Bolívia, por 4 a 0 na noite desta quarta-feira, em Assunção, no Rogelio Livieres, pelo jogo de volta da primeira fase da competição. O placar agregado ficou 5 a 0.

Diferente do confronto em Oruro, que foi bastante equilibrado, o clube aurinegro tomou conta das ações desde o apito inicial. Logo aos 17 minutos, Benitez inaugurou o marcador. Antes mesmo do terço final da primeira etapa, Mana ampliou para os donos da casa.

Mesmo em vantagem, a tônica seguiu a mesma na segunda etapa. O Guaraní sufocou o adversário até os minutos finais da partida. E a rede voltou a balançar aos 37 minutos. Após boa jogada individual pelo lado esquerdo, Fernando Fernandez deixou o dele. Faltando seis para acabar, Rodney Cáceres recebeu com o gol vazio e deu números finais ao jogo.

Com o resultado, o Corinthians vai reencontrar seu algoz. Em 2015, a equipe paraguaia eliminou o Corinthians da Libertadores, nas oitavas de final, em plena Arena. O primeiro confronto entre as equipes está previsto para o dia 5 de fevereiro. Na semana seguinte, o Timão faz a partida de volta em casa.

