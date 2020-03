Em momento confuso, Santos faz estreia na Libertadores na Argentina

Em momento confuso, o Santos estreia na Libertadores da América contra o Defensa y Justicia nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), no Estádio Norberto Tomaghello, em Buenos Aires, na Argentina.

O Peixe lidera o Grupo A do Campeonato Paulista, mas vê Jesualdo Ferreira pressionado no comando técnico por conta de desempenho abaixo do esperado.

O treinador português ganhou tempo após o empate em 0 a 0 com o Palmeiras, no último sábado, e espera evolução ainda maior da equipe.

“Estou feliz com o que tenho feito. Temos feito um grande trabalho. Estamos a gerir jogadores que não conhecíamos. Temos um histórico de lesões, de ausência de jogadores. Ganhávamos e havia crítica negativa. Ganhar, empatar ou perder, é crítica negativa. Essas críticas não me atingem: atingem os jogadores. Eles sofrem com essas críticas. É importante que estejam tranquilos. Muitos desses jogadores ainda não jogaram no nível que podem. Vou deitar e dormir tranquilo”, disse Jesualdo, logo após o clássico.

O Alvinegro não contará com Alison e Marinho, ambos no departamento médico. Felipe Jonatan, com dor no tornozelo esquerdo, é dúvida. Yuri Alberto deve ser mantido no ataque, enquanto Evandro é o mais cotado para sair jogando no meio-campo.

O Defensa y Justicia, dirigido pelo ex-craque argentino Hernán Crespo, vive bom momento e empatou com o River Plate no último sábado, fora de casa. Os ingressos estão esgotados e a expectativa é de quase 20 mil torcedores presentes.

FICHA TÉCNICA

Defensa y Justicia x Santos

Local: Estádio Norberto Tomaghello, em Buenos Aires (ARG)

Data: 3 de março de 2020 (terça-feira)

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Nicolás Tarán e Carlos Barreiro (URU)

DEFENSA Y JUSTICIA: Unsain; Breitenbruch, Frias e Rodríguez; Mainero, Cardozo, Acevedo e Benítez; Pizzini, Lucero e Botta

Técnico: Hernán Crespo

SANTOS: Everson, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe (Felipe Jonatan) e Luan Peres; Madson, Evandro, Carlos Sánchez e Diego Pituca; Eduardo Sasha e Soteldo; Yuri Alberto

Técnico: Jesualdo Ferreira