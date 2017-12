Renan Ribeiro é anunciado como novo reforço do Estoril, de Portugal

Renan Ribeiro já tem um novo time para 2018. Neste sábado o Estoril, de Portugal, anunciou a contratação do ex-goleiro são-paulino de 27 anos, que, inclusive, treinou pela primeira vez com seus novos companheiros pela manhã, sob o comando do técnico Ivo Vieira.

No Tricolor paulista desde 2013, Renan Ribeiro alcançou certo protagonismo nesta última temporada. Por conta das falhas sucessivas de Denis, o primeiro substituto de Rogério Ceni, ele acabou recebendo mais oportunidades e somou 30 partidas em 2017. No decorrer do ano, porém, não manteve a regularidade e perdeu a titularidade para Sidão.

“Orgulho-me por ter saído de casa cedo, mais tarde do clube onde comecei e do conforto e agora do clube onde estava estável para mudar de país e ter a oportunidade de aprender e evoluir no futebol europeu. Aceitei este desafio com a mentalidade de que o céu é o limite”, disse Renan Ribeiro em primeira entrevista como jogador do Estoril.

A ida a Portugal também fará Renan Ribeiro reencontrar antigos companheiros de equipe. O zagueiro Lucão, emprestado pelo São Paulo até junho de 2018, chegou a atuar junto com o goleiro no início deste ano. Já o atacante Kléber subiu para o profissional do Atlético-MG na mesma época que Renan.

Renan Ribeiro soma passagens pelas seleções brasileiras, com as quais disputou o Mundial Sub-17, em 2007, além do Sul-Americano e Mundial Sub-20. Com a camisa do Atlético-MG faturou os Campeonatos Mineiros de 2010 e 2012 e chegou a ser convocado por Mano Menezes para defender o Brasil nas Olimpíadas de 2012, em Londres.