Vecchio defende Santos sem armador clássico e elogia Rodrygo

Segundo volante de origem, Vecchio tem sido utilizado como meia armador do Santos por Jair Ventura. O argentino relata que conversou com o técnico sobre a função que gostaria de exercer em 2018.

“Antes de começar o campeonato, tive uma reunião com o Jair. Eu falei para ele que me sentia melhor como segundo volante. Quem decide é ele, que é muito capacitado. Estou jogando de meia, mas com a liberdade. Ele pede para não ter uma posição fixa. Hoje, um meia tradicional não existe. Todos têm de correr, ajudar, independentemente da posição”, disse Vecchio, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Vecchio ainda comentou sobre a ascensão de Rodrygo, de 17 anos, que fez seu primeiro gol como profissional do Peixe na vitória por 2 a 1 diante da Ponte Preta nesta quinta-feira, em Campinas.

“O Santos tem algo que é muito especial. Falei com um amigo ontem que por aqui você vê jogadores de 15, 16, 17 anos muito importantes. O Rodrygo parece ter 30 anos em campo. É muito maduro, um menino especial, educado, que trabalha muito bem. Ajudou muito o time, fez o gol da vitória. Confiamos muito nele, mas temos de ter paciência. Ele tem um potencial muito grande”, analisou o camisa 20.

Vecchio deve ser mantido como titular na partida contra o Ituano, domingo, às 19h30 (de Brasília), no Pacaembu, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. É provável que Rodrygo siga como opção no banco de reservas.