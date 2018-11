Tabela da primeira fase do Campeonato Paulista é definida

Nesta quarta-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela completa das 12 rodadas que serão disputadas. O atual campeão Corinthians, receberá o São Caetano, no dia 19 ou 20 de janeiro.

Entre essas datas, os outros grandes farão suas estreias. O São Paulo receberá o Mirassol. O Palmeiras medirá forças contra o Red Bull Brasil, fora de casa. Por fim, o Santos jogará em sua casa diante da Ferroviária, de Araraquara. A 12ª e última rodada da fase de classificação está marcada para 20 de março.

O primeiro clássico marcado é Santos x São Paulo, com mando do Peixe, no dia 27 de janeiro, por enquanto. Em contrapartida, o último confronto entre grandes antes das fases eliminatórias será entre São Paulo e Palmeiras, em 17 de março.

Confira os jogos da primeira rodada do Campeonato Paulista:

Corinthians x São Caetano

Red Bull Brasil x Palmeiras

São Paulo x Mirassol

Santos x Ferroviária

Bragantino x Guarani

Ituano x Novorizontino

Ponte Preta x Oeste

Botafogo x São Bento