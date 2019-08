Sob forte calor, Ituano derrota o São Bento e vence a primeira no Paulista

O sol e o calor não deram trégua no Estádio Novelli Júnior nesta segunda-feira. Foi diante de tal cenário que a equipe do Ituano, bicampeã paulista, conseguiu seu primeiro triunfo no Estadual ao desbancar o São Bento, comandado por Marquinhos Santos, pelo placar de 2 a 0. Os gols foram anotados por Claudinho e Martinelli.

Com o resultado no clássico da região, a equipe de Itu amenizou sua situação incômoda na tabela, somando agora quatro pontos na disputa. Já o Azulão de Sorocaba segue mal, permanecendo nas últimas posições da classificação geral do campeonato.

Na próxima rodada, o Ituano vai até Araraquara para enfrentar a Ferroviária, às 21h00 (horário de Brasília) desta quinta-feira, na Fonte Luminosa. Por outro lado, o São Bento recebe, no Estádio Walter Ribeiro, a equipe do São Caetano, às 18h45 do mesmo dia.

O jogo – Talvez por influência do calor, Ituano e São Bento fizeram uma primeira etapa nada criativa no Estádio Novelli Júnior. Após a parada técnica, aos 30 minutos do período, em que os jogadores beberam água e descansaram, o time da casa teve a única oportunidade do tempo.

Aos 39, Jonas recebeu passe pela lateral direita e fez o cruzamento. Martinelli apareceu batendo de primeira, mas a bola subiu por cima da meta defendida por Renan.

No segundo tempo, a equipe de Itu conseguiu abrir o placar. Martinelli recebeu em profundidade e fez bonito domínio, com os dois pés e girando. O camisa 7 cruzou para a área, rasteiro, e Alemão fez o corta-luz. A bola sobrou limpa para Claudinho, que fintou o arqueiro rival e completou para o fundo das redes.

A missão do São Bento na partida ficou ainda mais difícil aos 24 minutos da etapa final. Ewerton Páscoa levantou o pé demais ao fazer corte na zaga e acabou atingindo Martinelli. O árbitro da partida não hesitou em mostrar o segundo cartão amarelo para o defensor e expulsá-lo do gramado.

Na reta final da partida, ainda deu tempo do Ituano fazer mais um. Claudinho recebeu passe de lado de Marcelinho e cruzou na medida para Martinelli deixar o dele: 2 a 0 e vitória selada.