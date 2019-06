Sindicato elege Clayson como craque do Paulista; Corinthians domina seleção

O Sindicato dos Atletas de São Paulo definiu os 11 melhores jogadores do Campeonato Paulista, além do craque da edição 2019. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 24 de junho, às 19 horas (de Brasília), no Hotel Nacional Inn, em Campinas.

Assim como ocorreu na premiação da FPF (Federação Paulista de Futebol), o campeão Corinthians predominou na seleção, com seis jogadores. O São Paulo, segundo colocado, foi contemplado com dois representantes, e o Palmeiras com três. O Santos não teve premiados na equipe.

Os 11 melhores, segundo o Sindicato dos Atletas de São Paulo, são: Cássio; Fagner, Arboleda, Manoel e Danilo Avelar; Felipe Melo, Ralf, Hernanes e Gustavo Scarpa; Dudu e Gustavo.

O Sindicato ainda elegeu Clayson como o craque do Paulistão 2019. O meia-atacante do Corinthians marcou dois gols e deu duas assistências em 12 jogos no campeonato. A escolha dos melhores do Paulistão também contou com a participação de atletas e ex-atletas, que votaram pela internet.

“Estamos muito satisfeitos com o resultado do trabalho, com o engajamento e a mobilização dos jogadores que adoraram a ideia. Eles se dispuseram a participar e convocando os companheiros para a votação”, disse o presidente do Sindicato, Rinaldo Martorelli.

Veja a seleção da Série A2:

Goleiro Rafael Pin (Inter Limeira), LD Toninho (Rio Claro), Zagueiro Jean Pablo(Inter Limeira), Zagueiro Oliveira (Inter Limeira), LE: Bruno Recife (Água Santa), Volante, Acleisson (A.A Portuguesa), Volante: Alê (Juventus), Meia: Celsinho(Água Santa), Meia: Chumbinho (Inter Limeira), Atacante: Alvinho (Água Santa, Atacante: Tharlles (Inter Limeira). O craque mais votado pelo público foi o atacante Dadá do Água Santa.

Veja a seleção da Série A3:

Goleiro: Jeferson Romário (Audax), LD: Pacheco (Noroeste), Zagueiro: Bruno Tofanelli, Zagueiro: Diego Araujo(E C São Bernardo), LE: Janilson (Velo Clube), Volante: Richarlyson (Noroeste), Volante: Alan Mota (Barretos), Meia: Matheus Marcondele (Audax) , Meia: Jadson (E C São Bernardo) , Atacante: Samoel Pizzi (Audax), Atacante: Lucas Douglas (Desportivo Brasil).