Semifinais do Paulista terão Choque-Rei e clássico alvinegro

Estão definidas as semifinais do Campeonato Paulista. Após São Paulo e Corinthians assegurarem a classificação na noite desta quarta-feira, resta apenas saber o horário e local dos duelos que darão vaga à grande decisão do torneio, o que irá acontecer nesta quinta-feira, às 11h (de Brasília), no Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol.

Dono da pior campanha entre os remanescentes, o São Paulo enfrentará o Palmeiras na semifinal. O Verdão terá a vantagem de decidir a vaga em casa, uma vez que, dos quatro grandes, é quem detém o melhor desempenho.

A primeira das duas partidas entre São Paulo e Palmeiras deve acontecer já neste sábado, uma vez que na próxima terça-feira o Verdão enfrenta o San Lorenzo pela Copa Libertadores.

Já do outro lado, Corinthians e Santos deverão disputar o jogo de ida das semifinais no domingo, em Itaquera. O Peixe, assim como o Palmeiras, tem a vantagem de decidir a vaga em casa por ter a segunda melhor campanha do torneio – o Timão ficou com o terceiro melhor desempenho entre os quatro clubes.