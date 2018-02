São Paulo visita o Ituano para espantar pressão e quebrar jejum

Confira este e outros vídeos em

O São Paulo visita o Ituano nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Passados os oito primeiros confrontos do Estadual, o Tricolor não pôde entrar em campo com o Galo de Itu na data prevista por conta do duelo com o CSA-AL, pela segunda fase da Copa do Brasil, na última quarta-feira. Agora, a equipe do técnico Dorival Jr espera levar a melhor no duelo adiado para esquecer de uma vez por todas a derrota no clássico contra o Santos, no último domingo, no Morumbi.

A sequência de quatro vitórias na temporada – duas delas pelo Paulistão -, pode até ter sido interrompida, no entanto, o São Paulo ainda segue na liderança do Grupo B do Estadual, com os mesmos dez pontos da Ponte Preta, que possui um jogo a mais. Justamente por isso, os comandados de Dorival Jr consideram a partida como elementar para o time voltar à ponta da tabela de maneira isolada e retomar a confiança. Além disso, o fato de o Tricolor não vencer o rival desta quarta desde 2013 é outro fator para os atletas entrarem em campo ainda mais motivados.

Para a partida, a equipe deverá contar com o retorno de Rodrigo Caio. Titular absoluto, o zagueiro ficou de fora do San-São para cumprir suspensão automática. A única dúvida é em relação ao seu companheiro de defesa, uma vez que Bruno Alves vem tendo atuações seguras e Arboleda já está recuperado de um estiramento na coxa direita, embora ainda lhe falte ritmo de jogo. Anderson Martins é mais uma possibilidade.

Outra mudança na equipe de Dorival Jr é no meio-campo. Petros, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, deverá dar lugar mais uma vez a Hudson, volante que retornou ao clube do Morumbi com outro status após se sagrar campeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro, time pelo qual disputou a última temporada por empréstimo. A substituição já havia ocorrido no confronto com o CSA, pela segunda fase da Copa do Brasil, na última quarta-feira, já que o camisa 6 teve de cumprir outra suspensão por conta do cartão vermelho recebido na última rodada do Brasileirão do ano passado, contra o Bahia.

O Ituano, por sua vez, vive situação ainda mais delicada nesta temporada. Com apenas uma vitória em sete jogos no Campeonato Paulista, a equipe do interior precisa da vitória para superar o Bragantino na tabela do Grupo A e assumir o segundo lugar, que daria a classificação às quartas de final do torneio, atrás do Corinthians, líder com 13 pontos.

Após superar o São Caetano na rodada de estreia do Estadual, o Ituano não conseguiu mais se impor diante dos rivais e teve de se contentar com seguidos empates. Eliminado da Copa do Brasil para o Uberlândia logo na primeira fase, o Galo de Itu quer aproveitar o fato de não precisar se dividir entre duas competições para voltar a fazer história no Paulistão.

“O São Paulo perdeu o clássico, mas sabemos que é uma equipe extremamente forte. Mas temos uma oportunidade de voltar para a zona de classificação e isso é um dos nossos objetivos. Viemos de uma sequência de empates e precisamos vencer”, disse Marcelinho, atacante do Ituano.

FICHA TÉCNICA

ITUANO X SÃO PAULO

Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)

Data: 21 de fevereiro de 2018, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Alberto Poletto Masseira

ITUANO : Vagner, Ivan, Léo, Alison e Raul; Baralhas, Bassani e Tony; Marcelinho, Ronaldo e Claudinho

Técnico: Vinícius Bergantin

SÃO PAULO: Sidão; Éder Militão, Rodrigo Caio , Bruno Alves [Arboleda] e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Cueva; Nenê, Marcos Guilherme e Diego Souza

Técnico: Dorival Jr