São Paulo erra no 1º tempo e perde para o Santo André no Paulista

O São Paulo visitou o Santo André neste domingo e perdeu por 2 a 1, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Em duelo chuvoso no Bruno José Daniel, o time da casa saiu na frente aproveitando as falhas da defesa tricolor no 1º tempo. Na 2ª etapa, os visitantes diminuíram, mas não conseguiram evitar a derrota.

Fernandinho abriu o placar e Dudu Vieira ampliou para o Santo André. Em cobrança de falta desviada na barreira, Daniel Alves anotou o tento são-paulino. Foi a primeira derrota do clube do Morumbi em 2020.

Com o resultado, o Tricolor caiu para o 3º lugar do grupo C, com oito pontos somados, contra nove dos líderes Inter de Limeira e Mirassol, que venceram na rodada.

Já o Santo André se manteve na liderança do grupo B com 12 pontos, a melhor marca do Estadual. O time do ABC aparece na frente do Palmeiras, que tem dez.

1º tempo dos mandantes

Aos quatro minutos, o Santo André abriu o placar no Bruno José Daniel. Ricardo Luz cruzou do lado esquerdo, Ronaldo disputou com a defesa do São Paulo e a bola acabou sobrando na meia-lua para Fernandinho. O atacante encheu o pé e acertou o canto direito alto da meta tricolor.

O São Paulo respondeu rápido. Aos 12, Arboleda fez belo cruzamento para Vitor Bueno, que dominou e rolou para Hernanes. O capitão são-paulino bateu cruzado, a bola ainda foi defendida pelo goleiro Fernando Henrique e bateu na trave. Aos 21, foi a vez de Daniel Alves ativar Vitor Bueno, que cruzou para Hernanes desviar e exigir nova defesa de Fernando Henrique.

Mesmo com a pressão tricolor, foi o Santo André que marcou mais uma vez. Aos 32, o lateral Marlon foi lançado na linha de fundo, teve tempo para cruzar e mandou para a área. A bola quicou e sobrou livre para Dudu Vieira, que desviou com o quadril para ampliar.

Quatro minutos depois, o time da casa teve chance de ouro para fazer 3 a 0. Em contra-ataque rápido, Garré recebeu com espaço, avançou e cruzou rasteiro para Dudu Vieira. O meia bateu, mas Volpi voou para fazer grande defesa.

2º tempo de pressão tricolor

O São Paulo voltou ainda mais ofensivo na segunda etapa, com as entradas de Everton e Igor Vinícius para os lugares de Anderson Martins e Juanfran.

Aos nove minutos, o Tricolor teve sua chance mais clara no jogo até então. Em bela troca de passes, Tchê Tchê encontrou Pato dentro da área, que ajeitou para a chegada de Vitor Bueno e deixou o atacante cara a cara com Fernando Henrique. O camisa 12, porém, isolou.

O gol do Tricolor chegou aos 15. Daniel Alves cobrou falta atrás da intermediária, a bola desviou na barreira e entrou no canto da meta.

Em outra boa chance, aos 27, Pato abriu para Everton dentro da área, o meia-atacante bateu cruzado para boa defesa de Fernando Henrique. Mais afobado, o time de Fernando Diniz não conseguiu mais criar grandes oportunidades de marcar, mesmo rondando a área adversária, e saiu derrotado de Santo André

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 2X1 SÃO PAULO

Local: Bruno José Daniel, Santo André (SP)

Data: 9 de fevereiro de 2020, domingo

Hora: 18h (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Neuza Ines Back e Leandro Matos Feitosa

PÚBLICO: 7.433 presentes

RENDA: R$ 353.980

Cartão amarelo: Vitinho Mesquita (Santo André)

GOLS:

SANTO ANDRÉ: Fernandinho, aos 4 minutos do 1º tempo, e Dudu Vieira, aos 32 minutos do 1º tempo

SÃO PAULO: Daniel Alves, aos 15 minutos do 2º tempo

SANTO ANDRÉ: Fernando Henrique; Ricardo Luz, Rodrigo, Luizão e Marlon; Dudu Vieira, Paulo Vinícius (Nando Carandida) e Garré (Buiú); Vitinho Mesquita, Fernandinho (Julinho) e Ronaldo

TÉCNICO: Paulo Roberto Santos

SÃO PAULO: Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Arboleda, Anderson Martins (Everton) e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes (Brenner); Vitor Bueno, Pablo e Pato.

TÉCNICO: Fernando Diniz