Santos tem lucro menor em jogo no Pacaembu do que na Vila Belmiro

O público no Pacaembu para a partida deste domingo, contra o Ituano, decepcionou a diretoria do Santos. Era esperado um público maior do que os 11.613 pagantes.

A arrecadação líquida (R$ 113.615,00) foi menor do que a do jogo contra o Bragantino (R$ 62.156,85), pela segunda rodada do Campeonato Paulista, quando 7.508 santistas pagaram para ir à Vila Belmiro.

O presidente José Carlos Peres tem a intenção de dividir os mandos entre Vila Belmiro e Pacaembu. Na capital paulista, o mandatário entende que o clube pode lucrar mais, o que não ocorreu diante do Ituano.

A próxima partida do Santos como mandante será na Vila Belmiro, contra o São Caetano, dia 14 de fevereiro, às 19h30 (de Brasília).