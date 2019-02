Santos recebe o Guarani no Pacaembu para manter embalo no Paulista

Encerrando a sétima rodada do Campeonato Paulista, o Santos recebe nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), o Guarani, no Estádio do Pacaembu. O Peixe tem apenas uma derrota no Estadual e pretende se manter dessa maneira, enquanto o Bugre quer aprontar para cima de mais um grande e seguir com chances de avançar às quartas de final do Paulistão.

As equipes voltam a se reencontrar depois de quase seis anos. A última vez que eles se encontraram foi em 16 de março de 2013, também pelo Paulistão, com vitória do Santos por 2 a 1. E a última vez que o Bugre saiu vencedor do duelo foi em abril de 2010, pela Copa do Brasil.

Na última sexta-feira, o Red Bull Brasil venceu o Botafogo-SP e foi a 14 pontos, ficando na cola do líder Santos, que hoje soma 15. Assim, o Peixe precisa vencer para emplacar o segundo triunfo consecutivo no Paulistão e voltar a aumentar a diferença para o segundo colocado do Grupo A. O alvinegro tem a melhor campanha até aqui do Paulistão, com cinco vitórias e apenas uma derrota.

Para tanto, o alvinegro praiano encara um Guarani que ocupa a terceira colocação do Grupo B, com 10 pontos, vem de três jogos sem perder no Estadual e ainda surpreendeu Corinthians e São Paulo. O duelo desta segunda-feira é ainda de extrema importância para o time de Campinas, uma vez que, em caso de vitória, o Bugre passa o Novorizontino e assume a segunda colocação da chave.

Quanto à escalação, no treino tático realizado por Sampaoli na sexta-feira, o treinador argentino não esboçou a formação que deve ir a campo nesta segunda, mas armou o sistema defensivo em atividade específica com Vanderlei, Victor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique e Copete.

Com a provável utilização do lateral colombiano, sobram três vagas para quatro atletas estrangeiros, devido ao limite de cinco jogadores de fora do Brasil. Como Cueva não pode atuar na Sul-Americana e Sánchez e Derlis Gonzáles são titulares absolutos, a baixa deve ser Soteldo.

Do outro lado, o comandante Osmar Loss ganhou mais três opções para o duelo contra o Peixe. O destaque vai para o atacante Anselmo Ramon, que não joga desde junho de 2018 e recebeu alta médica neste sábado. O departamento médico também liberou o lateral-esquerdo William Matheus, recuperado de uma gripe, e o volante Deivid, com um trauma no joelho. Assim, eles se juntam ao meia Carlinhos e ao zagueiro Victor Ramos como “reforços” para segunda-feira.

Quem continua como dúvida é o zagueiro Diego Giaretta, com um trauma na face. Caso seja vetado, Victor Ramos assume a vaga ao lado de Ferreira na zaga. “Cada jogo tem uma história. Em se tratando de Santos nesse momento, é uma equipe que não repetiu formatação tática em nenhum dos jogos que fez até agora. Tem que buscar características dos jogadores, aquilo que ele tem feito com maior frequência, que são as saídas em três, as dificuldades que eles apresentaram nas transições defensivas, e tentar explorar isso. É uma característica do Sampaoli, de todos os treinadores estrangeiros. Tudo que a gente conseguiu contra os grandes serve para dar lastro para esse jogo”, pontuou Loss.

FICHA TÉCNICA

SANTOS x GUARANI

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 18 de fevereiro de 2019, segunda-feira

Horário: 20 horas (Brasília)

Árbitro: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique e Copete; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Cueva e Derlis González.

Técnico: Jorge Sampaoli



GUARANI: Giovanni, Léo Principe, Ferreira, Victor Ramos (Diego Giaretta) e William Matheus; Deivid e Ricardinho; Lucas Crispim, Thiago Ribeiro e Álvaro; Fernando Viana

Técnico: Osmar Loss