Santos blinda Rodrygo após primeiro gol como profissional

Em clubes de futebol, é comum que o destaque da partida atenda a imprensa no dia seguinte. No Santos, por determinação da diretoria, o padrão não foi seguido nesta sexta-feira. Rodrygo, herói da vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta nesta quinta, em Campinas, foi blindado. Vecchio foi o escolhido para a entrevista coletiva.

Vecchio foi mal no primeiro tempo, melhorou no segundo e ajudou na virada santista. Rodrygo, o mais jovem a fazer um gol como profissional do Peixe, ficou fora do foco. Os dirigentes acreditam que a exposição pode fazer mal para o garoto de 17 anos.

Rodrygo é elogiado pela conduta no dia a dia do alvinegro. Ele foge do perfil boleiro, frequenta igreja e não fala muito. Mesmo assim, o clube prefere evitar que ele se exponha.

“Eu gosto muito de lançar jovens. Rodrygo é sensacional. Falei que vou trazê-lo como um filho, brinco demais com ele. Menino bom, que merece, é diferente, mas temos que ter calma. Vão falar nele titular logo, mas se jogasse 80 minutos, teria força para fazer o gol no final? A importância é a mesma para todos”, disse o técnico Jair Ventura, nesta quinta-feira.

Rodrygo deve seguir como opção no banco de reservas do Santos na partida contra o Ituano, domingo, às 19h30 (de Brasília), no Pacaembu, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.