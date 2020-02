Santo André bate Inter de Limeira e se distancia do Palmeiras

O Santo André continua sendo a surpresa do Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira, a equipe do ABC Paulista venceu a Inter de Limeira por 1 a 0, na abertura da sexta rodada do Estadual. O duelo no Limeirão reeditou a final da Série A2 de 2019, quando o Ramalhão levou a melhor por 4 a 3 no placar agregado.

Com a vitória, o Santo André segue fazendo um grande 2020, com seis vitórias e apenas uma derrota na temporada. O time do técnico Paulo Roberto Santos é o líder geral do Campeonato Paulista, com 15 pontos, e lidera também o Grupo B da competição, o mesmo do Palmeiras, que está a cinco pontos de distância, na segunda colocação.

Também líder, a Inter de Limeira está com 9 pontos no Grupo C. No entanto, a equipe do técnico Elano pode cair para o terceiro lugar, já que Mirassol e São Paulo ainda jogam nesta rodada.

O jogo – O gol do triunfo do Santo André surgiu logo aos três minutos de jogo. Ronaldo aproveitou o bom passe de Branquinho para invadir a área e acertar um belo chute, sem chance para o goleiro Rafael Pin.

Com a vantagem no placar, o Ramalhão se fechou e passou a explorar os contra-ataques. Já a Inter se viu obrigada a tomar a iniciativa do jogo, mas não conseguiu ser agressiva o suficiente no primeiro tempo para assustar a equipe visitante.

No segundo tempo, porém, a partida foi diferente. O time da casa teve ótimas chances de empatar o confronto, mas a falta de precisão nas finalizações resultaram nas bolas pela linha de fundo e nas defesas do goleiro Fernando Henrique. O Ramalhão se fechou ainda mais e conseguiu sair do Limeirão com a vitória.