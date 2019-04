“Salão de festas”, Morumbi traz boas lembranças ao Corinthians

Vindo de classificações sofridas na temporada, o Corinthians confia nas boas lembranças do Morumbi para largar na frente do São Paulo na primeira final do Campeonato Paulista, marcada para este domingo, às 16 horas (de Brasília).

Títulos, eliminações sobre o rival e vitórias memoráveis deram ao clube do Parque São Jorge motivos para tratarem o estádio tricolor como o seu “salão de festas”. A denominação partiu do polêmico Vampeta, que se acostumou a dar a volta olímpica no Morumbi durante os anos 1990 e no começo da década de 2000.

“O Morumbi é o nosso salão de festas, né? Fui bicampeão brasileiro lá, ganhei Paulista nesse estádio. Nossa casa ainda é o Pacaembu, local onde me sinto bem, mas no Morumbi me sinto bem também”, disse o ex-volante, em 2007, em sua segunda passagem pelo Corinthians.

De fato, os números justificam por que o Corinthians se sente à vontade na casa do Tricolor. Na história do Majestoso, o time alvinegro disputou 17 jogos de finais contra o São Paulo no Morumbi, com dez vitórias, quatro empates e apenas três derrotas.

No começo dos anos 1980, a democracia corintiana de Sócrates, Casagrande e Wladimir conquistou dois títulos estaduais consecutivos (82 e 83) no Morumbi. Em 1990, o Corinthians de Neto, Tupãzinho e companhia ergueu seu primeiro troféu do Campeonato Brasileiro, justamente em cima do São Paulo, no Cícero Pompeu de Toledo.

As boas recordações do Morumbi não param por aí. Após conquistar o bicampeonato brasileiro em 1998 e 1999, contra Cruzeiro e Atlético-MG, respectivamente, o Timão bateu o Tricolor nas decisões do Rio-São Paulo de 2002 e do Paulistão de 2003.

Em 2013, quando já não mandava os Majestosos no Morumbi, o Corinthians confirmou o título da Recopa Sul-Americana no Pacaembu, mas venceu o jogo de ida na casa do rival, por 2 a 1, com gols de Paolo Guerrero e Renato Augusto.

Ao todo, foram oito decisões com jogos de ida e volta no Morumbi, com cinco títulos alvinegros. No retrospecto geral, o Corinthians também leva vantagem, com 50 vitórias, 57 empates e 38 derrotas em 145 partidas – são ainda 168 gols marcados e 162 sofridos.

Este será o tira-teima entre Corinthians e São Paulo na história das finais do Campeonato Paulista. Até agora, os rivais se enfrentaram em seis decisões, com três títulos para cada lado. O duelo de volta está marcado para o próximo domingo (21), às 16 horas, na Arena de Itaquera.

Abaixo, veja o histórico do Majestoso em finais:

1982 – Final do Paulistão

08/12 – São Paulo 0 x 1 Corinthians (Morumbi)

12/12 – Corinthians 3 x 1 São Paulo (Morumbi)

1983 – Final do Paulistão

11/12 – São Paulo 0 x 1 Corinthians (Morumbi)

14/12 – Corinthians 1 x 1 São Paulo (Morumbi)

1987 – Final do Paulistão

26/08 – Corinthians 1 x 2 São Paulo (Morumbi)

30/08 – São Paulo 0 x 0 Corinthians (Morumbi)

1990 – Final do Brasileirão

13/12 – Corinthians 1 x 0 São Paulo (Morumbi)

16/12 – São Paulo 0 x 1 Corinthians (Morumbi)

1991 – Final do Paulistão

08/12 – Corinthians 0 x 3 São Paulo (Morumbi)

15/12 – São Paulo 0 x 0 Corinthians (Morumbi)

1998 – Final do Paulistão

03/05 – Corinthians 2 x 1 São Paulo (Morumbi)

10/05 – São Paulo 3 x 1 Corinthians (Morumbi)

2002 – Final do Rio-São Paulo

05/05 – São Paulo 2 x 3 Corinthians (Morumbi)

12/05 – Corinthians 1 x 1 São Paulo (Morumbi)

2003 – Final do Paulistão

16/03 – Corinthians 3 x 2 São Paulo (Morumbi)

22/03 – São Paulo 2 x 3 Corinthians (Morumbi)

2013 – Final da Recopa Sul-Americana

03/07 – São Paulo 1 x 2 Corinthians (Morumbi)

17/07 – Corinthians 2 x 0 São Paulo (Pacaembu)