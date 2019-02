Reservas do Santos tentam acabar com montanha russa diante do Mirassol

Jorge Sampaoli deve rodar o elenco do Santos nesse sábado, contra o Mirassol, às 17h (de Brasília), no estádio do Pacaembu. A missão é acabar com a ‘montanha russa’ que se transformou a equipe nesse início de temporada. Nas últimas três partidas, o Peixe goleou seus adversários em duas e acabou goleado em outra.

Como as equipe foi à Itu na última rodada do Campeonato Paulista e depois encarou o Altos no Piauí, o treinador argentino deve mandar uma escalação alternativa nessa sexta rodada do Estadual para dar tempo de descanso a seus principais atletas.

Mesmo assim, fica a expectativa para a estreia de Christian Cueva, contratado por R$ 26 milhões nessa semana. O peruano surpreendeu a comissão técnica e pode fazer sua primeira aparição com a camisa branca nesse sábado.

Outro que pode jogar pela primeira vez é Everson, caso Sampaoli opte por dar descanso também ao goleiro Vanderlei, Ex-arqueiro do Ceará, Everson foi contratado a pedido do comandante por trabalhar bem com os pés.

Até agora, o Mirassol venceu apenas na segunda rodada. Antes, foi goleado pelo São Paulo, empatou com o Novorizontino, levou de 3 a 0 da Ponte Preta e ficou no 2 a 2 com o Guarani.

A partida acontecerá na capital paulista em função da Vila Belmiro estar passando por reformas.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X MIRASSOL

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 9 de fevereiro de 2019, sábado

Horário: 17h00 (Brasília)

Árbitro: Douglas Marques das Flores

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Marco Antonio de Andrade

SANTOS: Everson (Vanderlei); Matheus Ribeiro (Victor Ferraz), Luiz Felipe, Aguilar, Kaique Rocha e Orinho; Yuri (Alison), Diego Pituca, Cueva e Soteldo; Yuri Alberto

Técnico: Jorge Sampaoli

MIRASSOL: Matheus Aurélio; Daniel Borges, Riccelli, William Alves e Carlos Renato; Wellington Simião, Léo Baiano, Felipe Augusto e Jean Carlos;

Lelê e Rodolfo.

Técnico: Moisés Egert