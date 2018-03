Red Bull e São Bento duelam em Campinas pelo Troféu do Interior

Às 18h00 (horário de Brasília) desta terça-feira, no Moisés Lucarelli, em Campinas, a equipe do Red Bull Brasil recebe o São Bento pela segunda rodada da fase de grupos do Troféu do Interior, que reúne os seis clubes que não garantiram vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista.

Após a derrota para o Mirassol por 3 a 1, o técnico do time campineiro, Ricardo Catalá, destacou a necessidade de vitória contra os sorocabanos para as pretensões de seus comandados na disputa regional.

“Temos dois jogos e temos a obrigação de vencer os dois se a gente almeja algo na competição”, afirmou.

O Troféu do Interior assegura, além do prêmio de R$ 360 mil e o próprio caneco, uma vaga na disputa da Copa do Brasil de 2019.

No regulamento da competição, as seis equipes são divididas igualmente em dois grupos. Os clubes da primeira chave duelam contra os times da outra, em turno único. Depois dos três jogos, os líderes de cada grupo fazem a final, disputada em partidas de ida e volta, para definir o campeão da competição regional.

Após a primeira rodada, o Mirassol lidera o Grupo A, com três pontos, conquistados depois do triunfo da equipe para cima do próprio Red Bull Brasil, por 3 a 1. O clube é seguido pelo São Bento e a Ferroviária, que ainda não somam pontos na disputa.

Na segunda chave, o líder é a Ponte Preta, que tem os mesmos três pontos do Ituano, segundo colocado. O último colocado do grupo é o RB Brasil, com zero.