Red Bull Bragantino supera Palmeiras e vence a primeira no Paulistão

O Red Bull Bragantino venceu, enfim, sua primeira partida no Campeonato Paulista. Na tarde deste domingo, o Massa Bruta recebeu o Palmeiras no Estádio Nabi Abi Chedid. Após um primeiro tempo com domínio total dos donos da casa, o Verdão esboçou uma reação, mas não conseguiu chegar ao empate. Enquanto Uillian Correia e Ytalo marcaram para o Braga, Dudu converteu o pênalti e diminuiu para 2 a 1.

Com o resultado, o Bragantino ultrapassou a Ferroviária e Guarani e assumiu a vice-liderança do Grupo D. Do outro lado, o Palmeiras, que conheceu a sua primeira derrota desde o retorno de Luxemburgo, também está na segunda posição, mas pode ver o Santo André abrir cinco pontos de vantagem.

Em busca da sua segunda vitória, o Braga terá pela frente o Mirassol, nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília). No sábado, às 19h30 (de Brasília), o Verdão enfrenta a Ponte Preta.

O Jogo – Apoiado pela sua torcida, o Red Bull Bragantino pressionou o Palmeiras desde o apito inicial. Com amplo domínio do meio-campo, o Massa Bruta esbanjava paciência para trocar passes no campo de ataque e, com facilidade, encontrava o caminho para a meta de Weverton.

Depois de duas chegadas, Claudinho foi o responsável pela primeira jogada de perigo da partida. O meia chutou de fora da grande área e obrigou boa defesa do arqueiro palmeirense. No rebote, Victor Luis se lançou de carrinho na bola para evitar o gol de Bruno Tubarão.

Ainda com muita dificuldade na saída de bola, o Palmeiras insistia, sem sucesso, em ligações diretas para o campo de ataque. Na única chance de gol do Alviverde no primeiro tempo, aos 29 minutos, Wesley explorou o cruzamento de Marcos Rocha, mas cabeceou no meio do gol.

Diferente das últimas apresentações, o Bragantino conseguiu manter a pressão dos minutos inciais e a recompensa veio. Após um lateral concedido pela defesa do Palmeiras, Ytalo recebeu a cobrança dentro da grande área e escorou para Uillian Correa, que só teve o trabalho de tirar do alcance de Weverton.

A tônica seguiu a mesma, e o Bragantino quase ampliou no final, com Aderlan. O lateral-direito encheu o pé de fora de área e passou muito perto da meta do Verdão.

A segunda etapa começou eletrizante. Logo no primeiro minuto, Luiz Adriano aproveitou a sobra da defesa adversária e finalizou no canto de Júlio César, que sujou o uniforme para espalmar. A defesa do Braga recolheu a bola e armou um um contra-ataque fulminante pelo lado esquerdo. Zé Rafael, que entrou no lugar de Gabriel menino no intervalo, fez um pênalti infantil em Edimar. Com muita maestria, Ytalo converteu o pênalti no ângulo.

Em desvantagem no placar, Vanderlei Luxemburgo projetou a equipe no campo de ataque e as oportunidades começaram a aparecer. Depois de desperdiçar uma chance dentro da pequena área, que surgiu de um passe de calcanhar de Luiz Adriano, Dudu pediu para cobrar o pênalti assinalado em cima de Willian. Com categoria, o camiseta 7 deslocou o goleiro e diminuiu.

O Palmeiras esboçou uma reação nos momentos finais da partida, mas faltou calma e pontaria para chegar ao gol de empate. A esperança estava nos pés de Zé Rafael, que bateu de primeira. A bola subiu muito e garantiu o primeiro triunfo do Bragantino.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X PALMEIRAS

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista, SP

Data: 2 de fevereiro de 2020 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Arbitragem: Thiago Duarte Peixoto

Auxiliares: Marcelo Carvalho van Gasse e Neuza Ines Back

Cartões Amarelos: Wesley (Palmeiras); Gustavo Gómez (Palmeiras); Aderlan (Bragantino); Edimar (Bragantino); matheus Jesus (Bragantino)

Gols:

Red Bull Bragantino: Uillian Correia (aos 33 minutos do 1º tempo) e Ytalo (aos 4 minutos do 2º tempo)

Palmeiras: Dudu (aos 33 minutos do 2º tempo)

RED BULL BRAGANTINO: Júlio César; Edimar, Léo Ortiz, Ligger e Aderlan; Uillian Correia, Barreto, Ytalo (Alerrandro), Claudinho e Bruno Tubarão (Morato); Thonny Anderson (Matheus Jesus)

Técnico: Felipe Conceição

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomez e Victor Luis (Gustavo Scarpa); Gabriel Menino (Zé Rafael), Ramires e Lucas Lima; Dudu, Wesley (Willian) e Luiz Adriano

Técnico: Vanderlei Luxemburgo