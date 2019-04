4 /6 /6

Jonas Campos - Muitas variáveis! Se o Timão entrar com a postura exageradamente 'conservadora' dos últimos jogos, dá São Paulo! Se resolver jogar pra frente, marcando em cima, com o apoio da Fiel, fica difícil segurar. Se o jogo for para as penalidades, Cássio rouba a cena mais uma vez. Pelas possibilidades levantadas, chance maior de título do Corinthians! (Foto: Marcelo Ferrelli/Gazeta Press)