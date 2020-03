Qual é o melhor zagueiro pela direita nas dez rodadas disputadas?

Toda boa defesa tem como grande símbolo um zagueiro seguro, que garanta solidez à sua equipe. Estar sempre atento, ser capaz de liderar o sistema defensivo, e impedir que a bola chegue ao seu goleiro são características necessárias para brilhar na posição. No futebol moderno, ainda é cada vez mais importante que o defensor saiba iniciar as jogadas com passes precisos. No Campeonato Paulista, jogadores experientes, atletas em ascensão e até nomes improvisados brilharam nos jogos. Vote qual o destaque na posição de zagueiro pela direita da competição até a parada em função do coronavírus.

Qual é o melhor zagueiro pela direita do Paulistão nas 10 rodadas disputadas? Arboleda (São Paulo) Felipe Melo (Palmeiras) Gil (Corinthians) Léo Ortiz (Red Bull Bragantino) Lucas Veríssimo (Santos) Luizão (Santo André) Resultados Votar