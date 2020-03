O ataque é o setor em que estão os atletas mais habilidosos da equipe. Os atacantes de beirada precisam aliar esta habilidade com velocidade, além de ter um bom poder de finalização. No Campeonato Paulista, jogadores experientes, jovens promessas e até nomes improvisados brilharam nos jogos. Vote qual o destaque na posição de atacante pela esquerda da competição até a parada em função do coronavírus.

Qual é o melhor atacante pela esquerda do Paulistão até agora? Chico (Mirassol) Douglas Baggio (Santo André) Everaldo (Corinthians) Rony (Palmeiras) Soteldo (Santos) Vitor Bueno (São Paulo) Resultados Votar