4 /7 /7

Celso Cardoso - Acredito numa reprise da final do ano passado. O Palmeiras deve ratificar o favoritismo contra o São Paulo no Allianz, onde jamais sequer empatou com o rival. No Pacaembu, o Santos terá problemas com o consistente time corintiano. O jogo do Sampaoli definitivamente não se encaixa no esquema Carille. E Palmeiras e Corinthians na final é Paulistinha contra Paulistão. O tempo dirá! (Foto: Divulgação/TV Gazeta)