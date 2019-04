Ponte vence Oeste e segue viva na luta pelo bi no Troféu do Interior

A Ponte Preta minimizou a eliminação na Copa do Brasil e segue viva na busca pelo bicampeonato do Troféu do Interior. Na noite deste domingo, a Macaca fez valer o fator da casa, venceu o Oeste por 2 a 0 e garantiu a classificação à final, já que o duelo da ida havia terminado em 2 a 2. Igor Henrique e Gerson Magrão marcaram os tentos da semifinal realizada no Moisés Lucarelli.

Além de faturar R$ 360 mil, o campeão do Troféu Interior de 2019 conquistará uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. O atual ganhador do torneio é justamente a Ponte Preta, que derrotou o Mirassol na decisão da última temporada.

Buscando apagar o vexame do meio de semana, a Ponte Preta pressionou no início e abriu o placar com cinco minutos, quando Júlio César escapou em velocidade pela direita, foi até a linha de fundo e rolou para trás. Igor Henrique soltou o pé de primeira e fez um belo gol.

A tranquilidade da Macaca, entretanto, se transformou em apatia e o time de Jorginho foi dominado no restante do primeiro tempo. Assim, coube a Ygor garantir o triunfo parcial ao final da primeira etapa. Com duas defesas em chutes de Mazinho, o arqueiro salvou a Macaca.

Ciente da necessidade de melhorar o rendimento para não ser surpreendida, a equipe de Jorginho voltou mais concentrada do intervalo e, depois de levar dois sustos, administrou a partida até os acréscimos, quando Gerson Magrão saiu em velocidade e tocou por cobertura para balançar as redes, assegurando a classificação da Macaca.

Agora, a Ponte Preta espera para conhecer o adversário na final do Troféu do Interior. Pela outra semifinal, o Red Bull tem a vantagem após derrotar o Mirassol fora de casa no duelo da ida por 1 a 0. A volta acontece nesta segunda-feira, ás 20 horas (de Brasília), no Moisés Lucarelli.