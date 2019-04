Ponte Preta recebe Oeste por reabilitação e vaga na final do Troféu Interior

Neste domingo, a Ponte Preta receberá o Oeste pelo duelo de volta da semifinal do Troféu Interior, válido pelo Campeonato Paulista 2019. O confronto ainda está em aberto, visto que o empate em 2 a 2 do jogo de ida, na Arena Barueri, postergou a decisão para o segundo encontro. No Moisés Lucarelli, em Campinas, a bola rola a partir das 19h (no horário de Brasília). Quem ganhar, avança à finalíssima. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Com a eliminação precoce na Copa do Brasil, diante da Aparecidense, na última quarta-feira, a partida decisiva deste final de semana passa a ter uma importância muito maior à Ponte Preta. Primeiro, em termos financeiros, já que o clube deixará de receber as premiações do torneio nacional e terá de buscar alternativas para encher os cofres. Segundo, em termos de confiança, já que é preciso recuperar a moral da equipe para o restante da temporada.

“Nós temos uma identidade e não podemos permitir que ela seja jogada no lixo por causa de um ou dois jogos. Essa equipe vinha dando uma resposta maravilhosa. Qualquer equipe teria dificuldade jogando aqui, não podemos achar que está tudo errado. Não tomamos um caminho errado, sabemos quem somos e vamos demonstrar na Série B”, afirma o técnico Jorginho.

Ao contrário da Macaca, que já o faturou em três oportunidades, o Oeste tenta conquistar o Troféu do Interior pela primeira vez em sua história. Para tal, terá de repetir o feito das quartas de final, quando empatou com o Botafogo-SP no jogo de ida e, após nova igualdade na volta, conseguiu a classificação nos pênaltis. A diferença é que, agora, o segundo encontro é fora de casa.

Quem avançar, enfrenta o vencedor do confronto entre Red Bull e Mirassol, cujo primeiro duelo terminou com vitória do time de Campinas, por 1 a 0, em pleno Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião. A volta, por sua vez, também será no Moisés Lucarelli, com pontapé inicial marcado para as 20h de segunda-feira.