Ponte empata com Novorizontino, mas segue na cola do São Paulo

A Ponte Preta perdeu a oportunidade de voltar a pressionar o São Paulo na liderança do Grupo B do Paulistão. Recebendo o Novorizontino neste sábado, no Moisés Lucarelli, em Campinas, a Macaca até saiu na frente, porém cedeu o empate aos visitantes e teve de se conformar com o resultado de 1 a 1 diante de sua torcida.

Ainda assim, a Ponte segue na zona de classificação para as quartas de final do torneio, com apenas dois pontos a menos que o São Paulo. Nem mesmo a vitória do Santo André sobre o Corinthians, por 2 a 1, fez com que a Macaca perdesse posições, entretanto, agora sua vantagem para o Ramalhão é de apenas um tento.

Tomando a iniciativa, a Ponte Preta conseguiu abrir o placar aos 18 minutos com um belo gol de Fellipe Cardoso. Em boa jogada pela esquerda, Léo Artur chegou na linha de fundo e cruzou rasteiro para a pequena área, onde o atacante apareceu para completar de letra e empurrar a bola para o fundo das redes.

QUEEEE GOOOOOLAÇO!!! Léo Artur cruza para Felippe Cardoso que de letra faz Macaca 1 a 0! pic.twitter.com/2aFK4SywGo — A. A. Ponte Preta (@aapp_oficial) February 10, 2018

Somente aos 34 minutos o Novorizontino reagiu e chegou ao empate. Com bastante liberdade, Jean Carlos dominou e decidiu arriscar de longe, soltando uma bomba de esquerda e contando com o desvio em Emerson para vencer o goleiro Ivan e deixar tudo igual no Moisés Lucarelli. Antes do apito final, a Ponte Preta ainda teve a oportunidade de se recolocar à frente no marcador, porém, Silvinho desperdiçou duas boas oportunidades, primeiro vendo o goleiro fazer boa defesa e, no rebote, pegando mal na bola.

No segundo tempo a Ponte Preta seguiu melhor. Enquanto o Novorizontino tentava fazer os minutos passar sem correr qualquer perigo, a Macaca foi para cima e por pouco não retomou a vantagem com Léo Artur, que foi acionado por Felipe Saraiva, dominou e bateu cruzado, tirando tinta da trave direita do goleiro rival. A resposta do Novorizontino veio aos 24, quando Tiago Real perdeu a bola e deu contra-ataque para o Tigre, mas Jean Carlos não conseguiu acertar a finalização, e a partida acabou terminando com o placar em 1 a 1.

Botafogo-SP desbanca Santos da liderança – Outro duelo movimentou a tarde deste sábado de Campeonato Paulista. Recebendo o Ituano no estádios Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo-SP venceu a partida com um gol aos 43 minutos do segundo tempo, de Bruno Moraes, artilheiro da competição, e assumiu a liderança do Grupo D, uma vez que O Santos ficou no empate em 2 a 2 com a Ferroviária em Araraquara.