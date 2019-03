Pelo Paulistão, Ituano bate o Bragantino fora de casa com dois de Martinelli

Nesta sexta-feira, o Ituano visitou o Bragantino, no Nabi Abi Chedid e venceu com facilidade por 3 a 0. Com dois gols do jovem Martinelli, o Galo de Itu não teve dificuldades para vencer e chegou aos 17 pontos com a vitória.

Os primeiros minutos do primeiro tempo foram estudados, mas não demorou muito para os visitantes saírem na frente. A estrela de Martinelli brilhou e o garoto de apenas 17 anos foi decisivo na partida. No segundo tempo, Ramon aproveitou rebote em cobrança de falta para fazer o terceiro do Ituano.

O resultado pode garantir o Ituano na primeira colocação do Grupo D do Campeonato Paulista por mais uma rodada. O Galo de Itu atingiu os 17 pontos e abriu três de vantagem para o São Paulo e cinco para o Oeste, que ainda jogam na rodada. A distância para o Tricolor Paulista no saldo é de quatro gols.

Já o Bragantino aparece em terceiro do Grupo B com 10 pontos. Caso a Ferroviária, segunda colocada, vença o São Caetano na rodada e o Corinthians ganhe do Oeste, o Massa Bruta perde as chances de classificação para o mata-mata. O time de Marcelo Veiga precisa ficar atento também à zona de rebaixamento, já que está apenas a três pontos do Azulão, o primeiro na zona de rebaixamento.

O jogo:

O Ituano abriu o placar aos 17 minutos, com Martinelli, a principal revelação da equipe no Estadual. Peri tabelou com Ramon pela esquerda e cruzou para o jovem atacante apenas empurrar para as redes.

E não demorou muito para os visitantes ampliarem o placar. Depois de cobrança de escanteio para o Bragantino, Martinelli pegou o rebote e, ao driblar dois adversários, puxou o contra-ataque. O camisa 11 abriu para Ramon, que devolveu e Martinelli ,de cavadinha na saída do goleiro, marcou o segundo.

No final do tempo inicial, aos 43 minutos, o Bragantino foi parado pela trave e não conseguiu descontar. Lázaro completou de cabeça a cobrança de escanteio e acertou o travessão do Ituano.

Na segunda etapa, o time de Itu ampliou logo aos três minutos com Ramon. Em cobrança de falta, Jonas cobrou com categoria e acertou o travessão. No rebote, o camisa 9 ainda dominou no peito e finalizou para o gol marcando o terceiro dos visitantes.

Assim como no primeiro tempo, a trave atrapalhou a equipe do Bragantino. Aos 20 minutos, Acácio cruzou para a área e Magno cabeceou, mas a bola encontrou o poste direito.

A partida ficou ainda mais complicada para os mandantes, já que aos 34 minutos, o lateral direito Itaqui deu entrada forte por trás de Marcelinho e recebeu o cartão vermelho direto.