FPF anuncia troca de nome do Campeonato Paulista feminino; saiba

A Federação Paulista de Futebol anunciou, nesta quinta--feira, uma troca de nome. O Campeonato Paulista Feminino agora passa a se chamar Paulistão F.

A mudança parte da iniciativa da federação em reforçar que o esporte não tem gênero. A ideia é manter a tradição e apontar para o futuro de um campeonato com identidade própria, com o mesmo peso e relevância do ecossistema do Paulistão.

"Futebol não tem gênero, e o Paulistão F representa um novo capítulo de um caminho que vem evoluindo. Nos últimos cinco anos, o Paulistão F se transformou, tornou-se altamente rentável aos clubes, multiplicou receitas e visibilidade", afirmou Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

O Paulistão F desta temporada começará na próxima semana, no início de maio.

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