Paulistão começa com busca pelo bicampeonato e quebra de jejuns

O Campeonato Paulista de 2018 começará nesta quarta-feira e os quatro grandes clubes paulistas tentarão utilizar o torneio como forma de começar bem a temporada de 2018. Além disso, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos terão que mostrar qualidade já nos primeiros meses para evitar que algum clube do interior faça uma boa campanha e cheguem na grande final, situação que aconteceu ano passado com a Ponte Preta e em 2016 com a equipe do Audax.

Na edição passada, o destaque ficou por conta do campeão Corinthians. Considerado tanto por torcedores como por parte da mídia como “a quarta força” do futebol paulista, o timão mostrou um futebol bastante competitivo e com um ótimo sistema defensivo, conquistou o troféu após vencer a Ponte Preta por 3 a 0 fora de casa e segurar o empate de 1 a 1 jogando em seus domínios.

Um dos grandes momentos do torneio envolveu o próprio Corinthians. A equipe alvinegra enfrentou o Palmeiras e a vitória por 1 a 0 deu forças para o time crescer durante o campeonato e importante para que tanto torcedores como os jogadores do elenco tivesse confiança de que o título poderia acontecer. Além disso, o gol de Jô fez com que o centroavante se tornasse titular da equipe e futuramente ser eleito melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2017.

Apesar do clube do Parque São Jorge ser o atual campeão nacional, o favoritismo é novamente do Palmeiras. O time palestrino contratou nomes como Marcos Rocha, Lucas Lima e Gustavo Scarpa e com um elenco estrelado, o técnico Roger Machado terá ótimas opções para montar o a equipe titular e conquistar o Campeonato Paulista, algo que o clube não consegue desde 2008.

Quanto ao São Paulo, a participação do clube tricolor ainda é uma incógnita. A temporada passada foi uma das piores da história do clube e a equipe pode sentir a falta do ídolo Hernanes, que retornou para o futebol chinês. No entanto, a diretoria correu atrás e conseguiu trazer bons reforços,como o jovem goleiro Jean e o atacante Diego Souza, um dos nomes que podem aparecer na lista de convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A “seca” do time é a maior entre os quatro grandes clubes do estado, já que desde 2005 não levanta o troféu.

Já o Santos terá dificuldades para voltar à hegemonia do futebol paulista. O fato da equipe ter ganho cinco dos últimos oito torneios pode não ser o suficiente para que o time tenha um bom desempenho no primeiro campeonato de 2018. As saídas de Ricardo Oliveira e Lucas Lima enfraqueceram a qualidade ofensiva da equipe e o técnico Jair Ventura tentará usar a base para que os resultados voltem a aparecer.

Confira abaixo a primeira rodada:

Quarta-feira

17h00 Red Bull Brasil x Ferroviária

19h30 Linense x Santos

19h30 São Bento x São Paulo

19h30 Ituano x São Caetano

19h30 Novorizontino x Mirassol

21h45 Corinthians x Ponte Preta

Quinta-feira

19h30 Palmeiras x Santo André

19h30 Bragantino x Botafogo