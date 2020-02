Palmeiras fica de fora de premiação da FPF; Peres é o único presidente dos grandes a dar as caras

A Federação Paulista de Futebol promoveu a quarta Premiação do Programa de Excelência 2019, que é avaliado por meio de relatórios enviados pelos clubes filiados. Ações sociais, institucionais, desportivas, além da situação financeira, fazem parte do critério do Prêmio.

O presidente Reinaldo Carneiro Bastos, surpreendentemente, não apareceu no Museu do Futebol, palco do evento, no Estádio do Pacaembu. Mauro Silva, ex-jogador e vice-presidente da FPF, foi o representante maior da diretoria.

Apesar da reconciliação recente, o Palmeiras ficou de fora e sequer foi citado durante a cerimônia, pois a premiação equivale ao que os clubes fizeram em 2019, época que o clube ainda estava rachado com a FPF.

Corinthians, São Paulo e Santos entraram na categoria Ouro, a principal. Apenas o Peixe, no entanto, foi representado por seu presidente, no caso José Carlos Peres. O Corinthians enviou André Luis de Oliveira, o André Negão, diretor administrativo, enquanto o São Paulo mandou José Rubens, gerente administrativo.

Apenas seis clubes não conseguiram atingir as metas pré-estabelecidas e acabaram ficando fora do ‘pódio’. São eles: Guarani, Portuguesa Santista, Red Bull, Rio Preto, São Bento e Votuporanguense.

Ao todo foi distribuído R$ 1,4 milhão, R$ 80 mil para os vencedores da categoria Ouro, R$ 40 mil para a categoria Prata e R$ 20 mil a quem levou o Bronze.

“Uma mudança importante no projeto foi que, em 2019, previu-se a exclusão dos clubes que atrasassem três relatórios. Entendemos que isso faz parte do comprometimento do clube, e valoriza o trabalho daqueles que se esforçaram para realizar as entregas e buscar os resultados mês a mês”, diz Kelly Franzoni, Diretora Administrativa da FPF.

Confira os premiados, divididos por categoria:

OURO

Água Santa

Audax

Corinthians

Ferroviária

Ituano

Grêmio Novorizontino

Juventus

Ponte Preta

Red Bull Brasil

Santos

São Paulo

XV de Piracicaba

PRATA

Desportivo Brasil

Inter de limeira

Mirassol

Portuguesa

Rio Claro

BRONZE

Atibaia

Botafogo

Capivariano

Linense

Oeste

Primavera

Rio Branco

Santo André

São Bernardo

São Caetano

Sertãozinho

Taubaté