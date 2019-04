Palmeiras e São Paulo decidem primeiro classificado à final

Confira este e outros vídeos em

O primeiro classificado à final do Campeonato Paulista será conhecido neste domingo. Após empate no Morumbi, o ganhador do confronto entre Palmeiras e São Paulo, com início previsto para as 16 horas (de Brasília), avança à decisão, enquanto nova igualdade leva a disputa aos pênaltis no Allianz Parque.

Poupado da viagem à Argentina, o atacante Ricardo Goulart deve retornar ao time titular. Assim como Gustavo Scarpa, dispensado do jogo contra o San Lorenzo após a morte da avó. Para completar, o lateral direito Mayke, que sofreu mal-estar em Buenos Aires, também fica à disposição.

“Temos que entrar com atenção redobrada, respeitar o São Paulo e fazer o nosso trabalho bem-feito para ir à final. Jogaremos com a força do nosso torcedor, mas claro que temos que fazer muita coisa para sair com a classificação”, disse o volante Bruno Henrique.

O zagueiro Luan, enfim recuperado de lesão muscular, tem boas chances de ser titular ao lado de Gustavo Gomez. Na lateral esquerda, caso esteja recuperado de problema no tornozelo, Victor Luis pode retomar a condição de titular de Diogo Barbosa. Já o meio-campista Moisés, amparado por efeito suspensivo, deve ficar no banco.

Pelo lado do São Paulo a tendência é que o técnico Cuca não realize tantas mudanças em relação ao time que disputou a partida de ida, no Morumbi. Contando com Vagner Mancini como seu parceiro no comando da equipe neste domingo, no Allianz Parque, o novo técnico tricolor voltará ao lugar onde se sagrou campeão brasileiro em 2016 e espera voltar a colecionar bons resultados na casa alviverde, mas, agora, defendendo as cores do rival.

Nesta semana, após comandar o primeiro treinamento à frente do São Paulo, Cuca já havia deixado claro que manteria “quase tudo” daquilo que Mancini vinha fazendo como técnico interino. Ciente da importância de avançar à grande decisão do Campeonato Paulista, o treinador tricolor deverá colocar em campo praticamente o mesmo time usado em toda a fase mata-mata, apostando que, apesar da idade, os garotos revelados em Cotia poderão, enfim, ajudar sua equipe a quebrar o longo tabu no Allianz Parque.

“É uma pressão que existe em termos de não ganhar clássicos, mas é uma evolução que está ocorrendo naturalmente. Os meninos estão se soltando, a sequência de jogos é importante para eles também. Eles terão mais uma oportunidade de quebrar o tabu”, disse Cuca sobre o fato de o São Paulo jamais ter vencido ou sequer empatado com o Palmeiras na nova casa do rival.

Se recuperando de um estiramento na coxa, Hernanes é o principal desfalque para o Choque-Rei decisivo deste domingo. Outro atleta que não possui condições de jogo é Joao Rojas, mas este já vinha sendo baixa desde o ano passado, quando passou por cirurgia para reparar uma ruptura no tendão patelar do seu joelho direito. Pato, Tchê Tchê e Vitor Bueno não podem disputar o Paulistão por terem chegado ao clube após o encerramento do prazo para inscrições.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SÃO PAULO

Data: 7 de abril de 2019, domingo

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Alex Ang Ribeiro

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Hudson, Arboleda, Bruno Alves (A. Martins) e Reinaldo; Luan, Liziero e Igor Gomes; Antony, Pablo e Everton Felipe (Everton)

Técnico: Cuca

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gomez, Luan e Victor Luis (Diogo Barbosa); Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart; Scarpa, Dudu e Deyverson

Técnico: Felipão