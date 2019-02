Palmeiras e Santos duelam com defesa menos vazada e melhor ataque

O principal confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista está marcado para as 19 horas (de Brasília) deste sábado. No Allianz Parque, Palmeiras e Santos disputam um clássico que coloca a defesa menos vazada diante do melhor ataque do torneio estadual.

Sob o comando de Luiz Felipe Scolari, alguém que prima pela solidez defensiva, o Palmeiras sofreu apenas dois gols nos primeiros sete compromissos pelo Campeonato Paulista. O lateral esquerdo Victor Luis, escalado em três partidas, prevê um duelo de alto nível com o Santos.

“É um time bem ofensivo, que trabalha a bola. Também somos uma equipe que não se preocupa apenas em se defender, mas também em dar apoio à parte ofensiva. Espero que seja uma grande partida para nós”, declarou o lateral, concorrente de Diogo Barbosa.

O meia Gustavo Scarpa e o atacante Felipe Pires, ambos em recuperação de lesão, são desfalques certos para o clássico diante do Santos. Assim como o centroavante Deyverson, suspenso e em negociação com o futebol chinês. Desta forma, o recém-chegado Ricardo Goulart pode fazer seu primeiro jogo como titular.

O Santos, com seis vitórias e uma derrota, e 16 gols feitos em sete jogos, terá um time misto. A tendência é que Jorge Sampaoli preserve Victor Ferraz, Carlos Sánchez e o artilheiro Jean Mota.

Uma das esperanças do Peixe é Cueva. O reforço deve ser titular e tem bom retrospecto em clássicos. São quatro gols em 12 clássicos.

“Um clássico é diferente. Sempre precisamos vencer. Acredito que estamos preparados para encarar essa partida. Fui bem em alguns clássicos paulistas quando estive em campo, mas isso é passado e agora estou no Santos. Quero dar o melhor de mim aqui dentro para alcançar a vitória neste primeiro clássico pelo clube. Vamos trabalhar ao máximo para seguir dando alegrias para a nossa torcida”, disse Cueva.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x SANTOS

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Data: 23 de fevereiro de 2019, sábado

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Tatiane Sacilotti

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima (Ricardo Goulart); Carlos Eduardo, Dudu e Borja

Técnico: Luiz Felipe Scolari

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Copete; Yuri, Jean Lucas, Diego Pituca e Cueva; Rodrygo e Derlis González

Técnico: Jorge Sampaoli