Palmeiras defende sucesso contra rival mais frequente no Allianz

O bom retrospecto nos clássicos disputados no Allianz Parque é um dos trunfos do Palmeiras para enfrentar o Santos a partir das 19 horas (de Brasília) deste sábado, pelo Campeonato Paulista. Diante do rival praiano, o time da casa tem apenas uma derrota em oito partidas.

O antigo Estádio Palestra Itália foi fechado para obras em 2010 e, transformado em uma moderna arena multiúso, reabriu apenas em novembro de 2014. Desde a inauguração do Allianz Parque, o Santos Futebol Clube é o adversário mais frequente da Sociedade Esportiva Palmeiras no local.

Em um total de oito confrontos, a equipe alviverde acumula um retrospecto de cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota, o que proporciona um aproveitamento de 70% dos pontos. Na série de partidas contra o Santos, o Palmeiras marcou 10 gols e sofreu seis.

Dos oito duelos, dois foram válidos por decisões de campeonatos. No primeiro jogo pela final do Paulista 2015, o Palmeiras chegou a ganhar por 1 a 0, mas acabou derrotado na Vila Belmiro. Já na briga pelo título da Copa do Brasil 2015, o time alviverde levou a melhor no tempo normal (2 x 1) e nos pênaltis (4 x 3).

O Palmeiras acumula um total de 22 clássicos disputados no Allianz Parque, com retrospecto de 14 vitórias, 3 empates e cinco derrotas, o que perfaz um aproveitamento de 68% dos pontos. A equipe mandante ganhou todos os sete jogos contra o São Paulo, mas perdeu quatro dos sete encontros com o Corinthians.

Na noite deste sábado, pela sétima rodada do torneio, Palmeiras e Santos disputarão o 23º clássico desde a inauguração do Allianz Parque. Os dois clubes detêm as melhores campanhas do torneio estadual, já que alvinegros somam 18 pontos e alviverdes têm 14.