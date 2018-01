Palmeiras começará a vender nesta terça ingressos para estreia

Nesta terça-feira, às 10h (de Brasília), o torcedor do Palmeiras poderá adquirir ingressos para assistir a estreia do Palmeiras em 2018. O primeiro duelo do ano será contra o Santo André, no dia 18 deste mês, às 19h30 no Palestra Itália.

Os sócios-torcedores palmeirenses terão exclusividade na compra dos ingressos pelo site avantipalmeiras.com.br até quinta (11), às 18h, quando começará a comercialização para o público em geral pelo site www.futebolcard.com. A venda para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

Para esta temporada, Lucas Lima é a principal novidade palmeirense. Junto com o ex-santista, chegaram à Academia de Futebol os laterais Diogo Barbosa (Cruzeiro) e Marcos Rocha (Atlético-MG), o zagueiro Emerson Santos (Botafogo) e o goleiro Weverton (Atlético-PR).

Outros jogadores ainda podem ser contratados, mas em operações que provavelmente não envolveriam dinheiro. Assim, novos atletas chegarão apenas se forem ‘oportunidades de mercado’, como no caso de Ricardo Goulart, que tenta sua liberação na China. Se o atleta voltar ao Brasil, assinará com o Palmeiras.

Veja abaixo a divisão de dias e horários das pré-vendas de acordo com a classificação do Avanti:

1ª Pré-venda

Início da pré-venda: 09/01/2018 – 10h

– Sócios Avanti 5 estrelas (de 81 a 100% de Rating)

– Sócios Avanti do Plano Diamante

– Sócios do clube social que também são sócios Avanti (independentemente do plano)

2ª Pré-venda

Início da pré-venda: 09/01/2018 – 15h

– Sócios 4 estrelas (de 61 a 80% de Rating)

– Sócios Avanti do Plano Platina

3ª Pré-venda

Início da pré-venda: 10/01/2018 – 10h

– Sócios Avanti 3 estrelas (de 41 a 60% de rating)

– Sócios Avanti do Plano Ouro

4ª Pré-venda

Início da pré-venda: 10/01/2018 – 15h

– Sócios Avanti 2 estrelas (de 21 a 40% de rating)

– Sócios Avanti do Prata Superior

5ª Pré-venda

Início da pré-venda: 11/01/2018 – 10h

– Sócios Avanti 1 estrela (de 1 a 20% de rating)

6ª Pré-venda

Início da pré-venda: 11/01/2018 – 15h

– Todos os sócios Avanti Palmeiras