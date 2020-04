Palmeiras brilha em seleção do Paulistão antes da pausa; confira os eleitos pelos internautas

Assim como outras competições pelo mundo, o Campeonato Paulista foi paralisado por conta da pandemia da covid-19. Até o momento, 10 rodadas foram disputadas, faltando apenas duas para a conclusão da fase de grupos. Os internautas da Gazeta Esportiva votaram nos melhores de cada posição até aqui e elegeram uma seleção de alto nível.

O time de maior destaque nas escolhas dos internautas foi o Palmeiras. Segundo colocado na classificação geral da competição antes da paralisação, o Verdão contou com seis jogadores nesta seleção.

Outros que se destacaram foram dois clubes do interior. Líder geral do Paulistão, o Santo André teve dois atletas entre os melhores do torneio. O mesmo número de jogadores do Novorizontino, que se destaca como uma das melhores defesas do campeonato.

O Santos, que lidera o Grupo A com 15 pontos, teve apenas o lateral-direito Pará entre os escolhidos. Por outro lado, o São Paulo não teve jogadores eleitos pelos internautas, mas o treinador Fernando Diniz foi o destaque. Já o Corinthians, que ainda estaria fora do mata-mata e ainda correndo risco até de rebaixamento, passou em branco nas votações.

Confira a seleção eleita pelos internautas: Oliveira (Novorizontino); Pará (Santos), Felipe Melo (Palmeiras), Bruno Aguiar (Novorizontino) e Matías Viña (Palmeiras); Nando Carandina (Santo André), Bruno Henrique (Palmeiras) e Dudu (Palmeiras); Willian (Palmeiras), Douglas Baggio (Santo André) e Luiz Adriano (Palmeiras); Treinador: Fernando Diniz (São Paulo)