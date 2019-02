O jogo virou: Lucas Lima e Jean Mota invertem papéis antes de Palmeiras x Santos

Lucas Lima e Jean Mota se reencontrarão com papéis invertidos antes da partida entre Palmeiras e Santos, neste sábado, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Reserva de Lucas Lima na maior parte da passagem do meia pelo Peixe, Jean Mota vive sua “plenitude”, como definiu o técnico Jorge Sampaoli. O antigo concorrente, em contrapartida, ainda não se destacou na temporada.

Lucas Lima não tem gol ou assistência nos sete jogos do Paulistão. Por outro lado, Jean Mota é o artilheiro isolado, com sete gols em sete partidas e ainda tem duas assistências realizadas.

Ainda em busca do protagonismo em 2019, Lucas Lima deve ser titular do Palmeiras no clássico. A participação de Jean Mota, porém, ainda é incerta. O meia participou de todos os compromissos no ano e pediu para atuar, mas pode ser poupado.

O Palmeiras é o líder do Grupo B do Estadual, com 14 pontos. O Santos tem a melhor campanha do campeonato e lidera o Grupo A, com 18 pontos.