Novorizontino anuncia contratação do goleiro Vagner, ex-Palmeiras

Neste sábado, o Novorizontino confirmou dois reforços para o Campeonato Paulista do ano que vem. Chegam o atacante Carlinhos, e o goleiro Vagner, campeão da competição com o Ituano em 2014, e que ainda pertence ao Palmeiras.

“Sempre ouvi muita coisa boa sobre o Novorizontino, o carinho da cidade, a estrutura do clube, a maneira como os atletas são tratados, muitos amigos passaram por aqui. Tudo vai de encontro e até supera minhas expectativas. Nesse momento, vamos nos dedicar muito em nossos trabalhos. Precisamos estar 100% para fazer grandes jogos. Temos um elenco forte, com toais condições de brigar, conseguir a classificação e lutar por algo a mais na competição”, afirmou o goleiro.

Vagner tem 29 anos. O jogador chega por empréstimo do Alviverde. Além de Ituano e Palmeiras, o goleiro coleciona passagens por Avaí, Criciúma, Guarani, Mirassol, Paulista, Vila Nova, Villa Nova-MG e Londrina. No Tubarão, trabalho com Roberto Fonseca, atual treinador do Tigre.

O Novorizontino vai estrear no Paulistão no dia 21 de janeiro contra o Ituano, fora de casa às 20h00 (horário de Brasília). A equipe está no Grupo C da competição com Guarani, Palmeiras e São Bento.