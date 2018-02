Mudança de calendário faz Rodrigo Caio ser desfalque contra o Peixe

Dorival Jr terá de lidar com um importante desfalque no clássico contra o Santos, no dia 18 de fevereiro, às 17h (de Brasília), no Morumbi. Nesta quarta-feira, durante a vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino, Rodrigo Caio recebeu seu terceiro cartão amarelo no Campeonato Paulista e, inicialmente, teria de cumprir suspensão automática contra o Ituano, porém, como o confronto foi adiado por conta da Copa do Brasil, o zagueiro precisará ficar de fora no duelo com o Peixe.

A princípio, o São Paulo enfrentaria o Ituano na próxima quinta-feira, mas como está disputando a Copa do Brasil, será na quarta que o time entrará em ação, contra o CSA, de Alagoas, tentando manter a sequência de vitórias nesta temporada. Por conta do calendário da competição nacional, a Federação Paulista de Futebol decidiu adiar o confronto com o Galo de Itu para o dia 21 de fevereiro.

Mas não é apenas o fato de perder Rodrigo Caio no clássico que deixou o São Paulo nada contente. O clube também perdeu um dia de treinamento, e Dorival Jr terá menos tempo para trabalhar e arrumar a casa. Pressionado por conta do mau desempenho de sua equipe, o treinador sofre com o calendário apertado, consequência da Copa do Mundo.

Em busca do título inédito da Copa do Brasil, o São Paulo aproveita o feriado de Carnaval sem qualquer compromisso para se preparar para o duelo válido pela segunda fase do torneio, marcado para a próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió. Caso avance, o time tricolor terá como adversário na terceira rodada Novo Hamburgo-RS ou CRB, outro time de Alagoas.