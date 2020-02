Mirassol passa pelo Bragantino, ultrapassa São Paulo e segue invicto no Paulistão

O Mirassol venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na noite desta sexta-feira, no estádio Municipal de Mirassol, pela 5ª rodada do Paulistão e segue invicto no torneio. Maranhão abriu o placar, aos 34 do primeiro tempo, e Camilo completou o resultado, de pênalti, com 35 da etapa final.

Com o triunfo, o Leão da Alta assume a liderança do grupo C, com nove pontos, ultrapassando o São Paulo, que tem um ponto a menos. Já o Massa Bruta, conhece sua segunda derrota no torneio e permanece na terceira posição da chave D, atrás de Guarani de Corinthians.

Na próxima rodada, o Mirassol coloca sua invencibilidade em jogo, diante do Palmeiras, no Allianz Parque. A partida está marcada para o dia 16, às 16h. Um dia antes, o RB Bragantino tentará se recuperar contra o Oeste, no Nabi Abi Chedid, 19h.