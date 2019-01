Mantendo rodízio, Palmeiras visita o São Caetano para embalar no Paulistão

O Palmeiras faz sua terceira partida do Campeonato Paulista neste domingo, em duelo contra o São Caetano, às 19h (de Brasília), no Anacleto Campanella. O Verdão terá novamente uma formação distinta para encarar o Azulão, que busca sua primeira vitória no torneio.

Na última quarta-feira, após a vitória sobre o Botafogo-SP, o treinador adiantou que faria cerca de oito mudanças na equipe. Mas se o treino fechado da última sexta-feira manteve o mistério sobre a formação a ser utilizada, para o comandante palestrino não há incertezas.

“Não tenho dúvida nem nada. Já tenho o time montado para domingo, de acordo com parte física e o rendimento contra o Botafogo. Vou repetir um ou outro, mas, provavelmente, oito ou nove, não. Senão, não aguentam o jogo de domingo. Se repetir o time, a probabilidade de lesão é muito grande. Farei o que tenho de fazer até ter condição técnica e física para dizer se vou jogar mais tempo com um time ou outro”, afirmou.

A única certeza é que Deyverson irá para o banco de reservas para manter o revezamento com Miguel Borja. Dudu, Thiago Santos e Gustavo Scarpa, titulares nos dois jogos até aqui, também devem ser opções como suplentes.

Assim, a tendência é que o Alviverde entre em campo formado por Weverton (Jailson); Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique (Moisés) e Lucas Lima; Felipe Pires, Carlos Eduardo e Borja.

“(O rodízio) deu bastante certo no ano passado, no Campeonato Brasileiro. É claro que todos querem jogar, mas temos excelentes profissionais no clube que acompanham nosso desempenho físico e fisiológico. Confiamos no trabalho deles e estamos aqui para acatar ordens”, afirmou o meia Gustavo Scarpa.

Do outro lado, o São Caetano busca vencer a primeira partida no Campeonato Paulista. O empate na estreia diante do Corinthians, em Itaquera, foi considerado bom resultado, mas a nova igualdade sem gols contra o Ituano não estava nos planos da comissão técnica.

No Estadual passado o Anacleto Campanella foi um aliado importante pela classificação às quartas de final. Em sete partidas realizadas, o clube do ABC venceu três, empatou duas e perdeu outas duas.

FICHA TÉCNICA

SÃO CAETANO X PALMEIRAS

Local: Estádio Anacleto Campanella, em São Paulo (SP)

Data: 27 de janeiro de 2019, domingo

Horário: 19 horas (Brasília)

Árbitro:Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes:Daniel Luis Marques e Bruno Salgado Rizo

SÃO CAETANO: Jacsson; Alex Reinaldo, Max, Joécio e Marquinhos; Vinicius Kiss, Pablo e Cristian; Diego Rosa, Capa e Rafael Marques

Técnico: Pintado

PALMEIRAS: Weverton (Jailson); Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique (Moisés) e Lucas Lima; Felipe Pires, Carlos Eduardo e Borja

Técnico: Luiz Felipe Scolari