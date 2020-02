Luxemburgo costuma se dar bem pelo Palmeiras contra o Santos; veja retrospecto

Vanderlei Luxemburgo costuma se dar bem pelo Palmeiras em clássicos contra o Santos. E o técnico terá mais uma chance de enfrentar o Peixe neste sábado, às 16h (de Brasília), no Pacaembu, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Na quinta passagem pelo Verdão, Luxa tem 11 vitórias contra o Alvinegro, além de dois empates e seis derrotas – aproveitamento de 61,4%.

Na soma de todos os trabalhos pelo Palmeiras, Luxemburgo tem o Santos como principal “algoz” entre os quatro grandes de São Paulo.

O Verdão é o segundo colocado do Grupo B do Paulistão, com 16 pontos e dois atrás do Santo André. O Peixe é líder do Grupo A, com 11 somados.

