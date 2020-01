Lateral ex-Santos recomeça no Água Santa: “Dá aquele frio na barriga”

Rhuan atuou por sete anos na base do Santos, foi titular na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2019 e saiu em setembro, sem acordo pela renovação do contrato.

O lateral-esquerdo de 19 anos agora busca um bom recomeço no Água Santa, time da primeira divisão do Campeonato Paulista.

“Será minha primeira competição como profissional. Dá aquele frio na barriga, mas acredito que isso seja normal. Estou empolgado para começar logo. Trabalhamos bastante desde o ano passado e isso vai nos render bons frutos. Quero aproveitar a oportunidade, ajudar a equipe e mostrar meu futebol”, disse Rhuan, à Gazeta Esportiva.

A estreia do Água Santa ocorrerá logo contra o São Paulo, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi.

“O Paulista é um campeonato muito difícil. As equipes do interior têm tradição e sempre fazem jogos duros. Com isso, é bom começar com um dos grandes logo de cara para já entrarmos bem ligados. Todo jogo pode ser uma decisão e uma oportunidade para nós. O São Paulo tem uma grande equipe, que deve dar muito trabalho. Mas queremos começar com o pé direito e estamos prontos para a luta”, afirmou o lateral.

Por fim, Rhuan falou sobre a expectativa de enfrentar justamente o Santos. O Água Santa também está no Grupo A e pode ser o adversário do Peixe nas quartas de final.

“Um duelo contra o Santos seria muito difícil e especial. Difícil pela qualidade da equipe deles, e especial pela gratidão que tenho por ter passado na base do clube. Mas darei o meu melhor como se fosse qualquer outro adversário. Quero mostrar o meu valor diante de todas as equipes. Vamos trabalhar duro para chegar às quartas”, concluiu.